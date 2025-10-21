Famalicão: Famalicenses são campeões regionais de Dressage e Equitação de Trabalho

Marcelino Araújo de Faria, montando Nobre das Valinhas, sagrou-se campeão regional de Dressage no Nível Avançado; Bárbara Carvalho, com Poema, conquistou o título de campeã regional de Equitação de Trabalho na classe de Preliminares; Matilde Paiva, com o cavalo Famoso, tornou-se campeã regional de Equitação de Trabalho, classe sub-16; Joana Ribeiro, com Cofre da Ferraria, sagrou-se campeã regional de Equitação de Trabalho, na classe de Consagrados.

A final do Campeonato Regional Norte de Dressage e a final do Campeonato Regional Entre Douro e Minho de Equitação de Trabalho decorreram no passado fim de semana, em Ponte de Lima. Nesta vila, palco privilegiado para as principais competições equestres, reuniram-se cavaleiros, treinadores e entusiastas da equitação.

Estas competições marcaram o encerramento da época desportiva, após várias jornadas realizadas ao longo do ano que serviram para apurar os finalistas das diferentes categorias.

Os atletas são treinados por Marcelino Araújo de Faria, treinador e responsável pela equipa MF Stables, que volta a afirmar-se como uma referência regional na formação e excelência do desporto equestre.