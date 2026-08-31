Em comunicado enviado à redação, a família do Restaurante Sara (Barracoa) confirma o encerramento da centenária casa, reputado espaço de cozinha regional conhecido em toda a região. Sem evocar os motivos do final de atividade, é escrito que o Restaurante Sara encerra portas, «mas fica tudo aquilo que foi vivido, partilhado e construído ao longo de tantos anos».

Recorde-se que na passada semana, foi avançada a possibilidade do Restaurante Sara Barracoa, um dos espaços mais emblemáticos e históricos do concelho, de encerrar portas. Na altura, fechado para férias (até esta segunda-feira), a continuidade estava a ser analisada pela família, que desde sempre explorou o espaço. Ficou, então, a promessa de um comunicado para clarificar a situação, o que aconteceu esta segunda-feira.

E do mesmo consta:

«Depois de tantos anos de história, o Restaurante Sara, casa centenária no concelho de Famalicão, encerra as suas portas.

Esta casa nasceu pelas mãos de Sara, carinhosamente conhecida por muitos como Sara Barracoa. Foi com o seu trabalho, a sua dedicação e a sua forma simples e genuína de receber que o restaurante ganhou nome, alma e lugar na memória de tantas pessoas.

Mais tarde, o Restaurante Sara passou para os seus três filhos – David, Maria José (Zezinha) e Fernanda (Fernandinha) – que deram continuidade a este legado familiar. Com o passar dos anos, também os seus filhos e os netos foram dando o seu contributo, ajudando a manter viva uma casa que sempre foi feita de família, trabalho e dedicação.

Ao longo de gerações, o Restaurante Sara foi ponto de encontro de muitas pessoas. Foi palco de almoços, jantares, conversas, celebrações e momentos simples que, com o tempo, se tornaram memórias importantes.

A todos os clientes que nos acompanharam ao longo deste caminho, deixamos o nosso mais sincero agradecimento. Obrigado por cada visita, por cada palavra amiga, pela confiança, pela preferência e por fazerem parte desta história.

Agradecemos também a todos os funcionários, antigos e atuais, que ajudaram a construir e a manter esta casa. O vosso trabalho, dedicação e presença foram fundamentais para que o Restaurante Sara fosse, durante tantos anos, aquilo que foi.

Recordamos com carinho e gratidão a Sara Barroca e o David Ferrador, fundadores, bem como o David e a Zezinha, cuja memória continua presente na história do Restaurante Sara. À Fernandinha, que aos 91 anos continua a ser uma presença viva desta história, deixamos uma palavra muito especial de reconhecimento e afeto.

A todos os que fizeram parte desta caminhada, o nosso obrigado». A família Restaurante Sara

Fundado em 1885, na Praça D. Maria II (perto do Mercado Municipal), este icónico espaço, parte da memória coletiva famalicense, evoluiu de uma taberna e casa de pasto para um espaço de restauração de referência no Minho e, por isso, passagem obrigatória para degustar a boa comida regional, a qual o próprio Camilo Castelo Branco terá saboreado.

Os rojões são um prato de referência, mas há outros, como os bolinhos de bacalhau, cozido à portuguesa, filetes de pescada ou o pudim de ovos.

A história conta que tudo começou quando os Ferreira Vago se instalaram na Praça D. Maria II para fazer negócio. José Ferreira Vago, conhecido como Zé Barracão, negociante de animais de carga, construiu casa. Anos mais tarde, Sara, já conhecida como Barracoa, tomou conta da antiga casa de pasto.