Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.

Vinho, comida e música: Famalicão tem festa marcada a partir de sexta-feira

De 7 a 9 de novembro, Famalicão recebe a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que vai decorrer na Praça Mouzinho de Albuquerque, o antigo campo da feira.

O evento reúne 22 produtores de vinho, com destaque para os da região dos Vinhos Verdes, além de food trucks e produtos regionais. A entrada é gratuita, sendo apenas necessário adquirir o copo oficial para as provas.

Há ainda showcookings às 19h, com os chefs Vítor Almeida, Álvaro Costa e Renato Cunha, e animação com música e DJs ao longo dos três dias.

A organização é do Círculo de Cultura Famalicense.

Mais de 1 500 inscritos na São Silvestre de Famalicão 2025

A São Silvestre de Famalicão 2025 já soma mais de 1 500 inscritos. A 9.ª edição da prova realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada junto à Câmara Municipal.

As inscrições estão abertas e têm o valor de 15 euros por pessoa até 30 de novembro.

O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4, e pode ser uma das maiores edições de sempre da terceira São Silvestre mais participada do país.

Famalicão vence na Madeira (0-1) e quebra jejum de 35 anos

O Famalicão quebrou um jejum de quase 35 anos e venceu este sábado o Nacional, por 1-0, na Madeira, em jogo da 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

O golo solitário de Antoine Joujou, mesmo em cima do intervalo, valeu aos famalicenses um triunfo histórico na Madeira, apenas o segundo em toda a história das suas deslocações ao reduto insular.

Com este resultado, o Famalicão soma três importantes pontos e põe fim à longa “maldição” da Choupana, onde não vencia desde janeiro de 1991.

Famalicão: Justin de Haas é baixa na defesa para o jogo contra o Nacional

O defesa central e um dos pilares da defesa do FC Famalicão não faz parte do onze que Hugo Oliveira apresenta, este sábado, contra o Nacional.

Justin de Haas , com uma fratura na mão direita, será substituído no centro da defesa por Ibrahima Ba que jogará ao lado de Leo Realpe. Ainda na defesa sai Rafa e para o seu lugar entra Pedro Bondo. Uma defesa diferente da partida contra o Vitória, na jornada anterior, e com uma média de idade que não chega aos 22 anos.

Assim, o Famalicão vai a jogo, às 15h30 deste sábado, na Choupana, com Carevic, Rodrigo Pinheiro, Leo Realpe, Ibrahima Ba e Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Tom van de Loi e Gustavo Sá; Antoine Joujou, Elisor e Sorriso.

De volta ao boletim clínico, Óscar Aranda e Roméo Beney continuam sob a alçada do departamento médico.

Famalicão: Problema num tubo de águas pluviais obriga ao corte da Rua Adriano Pinto Basto

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou o encerramento temporário da Rua Adriano Pinto Basto devido a um problema detetado num tubo de águas pluviais. A intervenção obrigou ao corte do trânsito automóvel a partir do entroncamento com a Rua Daniel Santos, medida que entrou em vigor este sábado.

De acordo com a autarquia, os trabalhos de reparação já estão em curso e a normal circulação deverá ser restabelecida na próxima segunda-feira, caso as condições permitam.

Smokey, o gato que desapareceu durante quatro meses e reapareceu… a 60km de casa

Durante quatro meses, o silêncio e a incerteza acompanharam uma família do Porto que nunca perdeu a esperança de voltar a ver o seu gato, o Smokey. O felino, desaparecido de casa, foi encontrado em Braga, a cerca de 60 quilómetros do local onde vivia, graças a uma corrente de solidariedade que ligou pessoas, associações e corações generosos.

O reencontro só foi possível porque uma senhora de Braga, ao encontrar o animal, não lhe ficou indiferente. Acolheu-o, cuidou dele e entrou em contacto com a associação Abandoned Pets que rapidamente fez a ponte com os donos. Foi assim que o Smokey, magro mas bem tratado, regressou finalmente a casa.

Durante os longos meses de procura, a família contou com a ajuda de voluntários e amantes dos animais que se mobilizaram para tentar localizar o gato desaparecido. “Tivemos a sorte de conhecer pessoas fantásticas, que de forma totalmente abnegada resgatam animais e cuidam deles. Pessoas de bom coração”, conta a dona de Smokey, emocionada com a rede de apoio que encontrou.

Mas nem todas as histórias que surgiram pelo caminho foram felizes. “Também ficámos a conhecer histórias tristes que me fazem duvidar da ‘humanidade humana’”, admite, num desabafo.

O reencontro com Smokey marca o fim de uma aventura longa e cheia de incertezas, mas também o triunfo da esperança e da empatia. “Sei que para muitas pessoas é estranho que um bichinho possa ser objeto de tanto afeto, mas também sei que outras compreenderão bem o que digo”, diz a dona.