Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Durante quatro meses, o silêncio e a incerteza acompanharam uma família do Porto que nunca perdeu a esperança de voltar a ver o seu gato, o Smokey. O felino, desaparecido de casa, foi encontrado em Braga, a cerca de 60 quilómetros do local onde vivia, graças a uma corrente de solidariedade que ligou pessoas, associações e corações generosos.

O reencontro só foi possível porque uma senhora de Braga, ao encontrar o animal, não lhe ficou indiferente. Acolheu-o, cuidou dele e entrou em contacto com a associação Abandoned Pets que rapidamente fez a ponte com os donos. Foi assim que o Smokey, magro mas bem tratado, regressou finalmente a casa.

Durante os longos meses de procura, a família contou com a ajuda de voluntários e amantes dos animais que se mobilizaram para tentar localizar o gato desaparecido. “Tivemos a sorte de conhecer pessoas fantásticas, que de forma totalmente abnegada resgatam animais e cuidam deles. Pessoas de bom coração”, conta a dona de Smokey, emocionada com a rede de apoio que encontrou.

Mas nem todas as histórias que surgiram pelo caminho foram felizes. “Também ficámos a conhecer histórias tristes que me fazem duvidar da ‘humanidade humana’”, admite, num desabafo.

O reencontro com Smokey marca o fim de uma aventura longa e cheia de incertezas, mas também o triunfo da esperança e da empatia. “Sei que para muitas pessoas é estranho que um bichinho possa ser objeto de tanto afeto, mas também sei que outras compreenderão bem o que digo”, diz a dona.