Nos dias 24, 25 e 28 de outubro, a freguesia de São Simão de Novais está em festa para celebrar São Simão e um dos destaques é o concerto do grupo famalicense Fammashow. No primeiro dia, às 20 horas, o Grupo de Concertinas as Lavradeiras atuam às 20 horas e, duas horas depois, sobe ao palco Fammashow para um espetáculo que vai até à meia noite, momento em que o céu será iluminado com uma sessão de fogo. A noite continuará a ser animada pelo Dj Jonny Deep.

No domingo, dia 25, às 10 horas, arruada com os Sarilhos a Bombar e, no período da tarde, a partir das 15 horas, celebra-se eucaristia, seguida de procissão. Às 17 horas, música com o Conjunto Francisco Sousa. Por último, no dia 28 de outubro, às 19 horas, celebra-se eucaristia em honra de São Simão.

(Foto: Reprodução redes sociais Fammashow)