Famalicão: Fátima Campos Ferreira e Jorge Reis-Sá no Mercado do Livro

A freguesia de Landim vai ter um novo Parque Infantil e de Lazer. Um projeto que foi analisado pelo presidente da Câmara Municipal, no âmbito do roteiro Presidência de Proximidade. Mário Passos encontrou-se com o presidente da Junta, Avelino Silva, e juntos, percorreram a freguesia, visitando obras já concretizadas e analisando projetos. Em estudo, também, as intervenções na Rua Cândido Queirós e no Largo dr. Fonseca Monteiro, que tiveram apoio do município.

Passaram por instituições como o Centro Social da Paróquia, que apoia pessoas com necessidades especiais, mas está a ampliar o edifício para acolher também idosos. O tecido empresarial também foi alvo de atenção, com passagem da comitiva pelo grupo RNM, de distribuição, logística, transporte e inovação na área dos produtos químicos. Uma empresa, com 350 trabalhadores, que pretende investir cerca de 25 milhões de euros em infraestruturas.

O dia terminou num encontro com os diferentes movimentos associativos, «porque é deste diálogo que fazemos o futuro e encontramos soluções para os desafios que nos colocam», refere o edil famalicense.

Mário Passos realçou que as juntas de freguesia têm sido parceiras na ação do Município «e só neste ano de 2025 já canalizamos cerca de 8 milhões de euros para investimentos por todo o concelho», anota o autarca.