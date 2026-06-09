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Famalicão: Fátima Lopes na loja dos CTT para apresentar livro

A apresentadora/escritora Fátima Lopes apresenta em Famalicão a sua mais recente obra, com o título “Entre o medo de te amar e a dor de te perder”. A autora, que já escreveu várias obras, estará na Loja dos CTT de Famalicão no dia 18 de junho, às 15 horas, e vai dar autógrafos.

A obra é um romance que aborda uma história de amor entre uma mulher de 50 anos e um homem vinte anos mais novo. Ela acaba de sair de um casamento de 25 anos e tem que recomeçar. Vive entre o medo de se entregar a um amor que nunca viveu e a dor de saber que este pode ter um fim.

A obra da Planeta Editora foi lançada em abril.

Foto: Reprodução Facebook de Fátima Lopes

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Famalicão: Fábrica da Continental em Lousado celebra 80 anos

A fábrica de pneus de Lousado celebra 80 anos de produção, 36 deles ligados à Continental. Sendo esta uma das fábricas que mais emprega na região, antigos e atuais colaboradores, as suas famílias e representantes da comunidade local reuniram-se para celebrar o aniversário.

“Alcançar 80 anos de produção de pneus em Lousado e 36 anos dentro da Continental é uma conquista extraordinária, que não teria sido possível sem a dedicação, resiliência e paixão dos nossos colaboradores”, afirmou Pedro Carreira, Presidente do Conselho de Administração da Continental Lousado.

A unidade de Lousado começou a operar em 1946 e atualmente tem uma produção anual superior a 18 milhões de pneus, afirmando-se como uma das maiores empregadoras da região, com 3 200 colaboradores.

Como parte das comemorações, a Continental assinou um Memorando de Entendimento com o Município de Famalicão e a Escola Profissional FORAVE com o objetivo de apoiar a formação técnica das futuras gerações em áreas como automação, robótica, manutenção industrial, eletrónica, mecatrónica, entre outras. Através deste acordo, a Continental e os seus parceiros comprometem-se a melhorar as infraestruturas existentes da escola.

Para além da cooperação com a FORAVE, a fábrica de Lousado mantém parcerias de longa data com organizações locais. Na comemoração do aniversário foram entregues donativos à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente (APPACDM), na Trofa, a Ave Cooperativa de Intervenção Psico-Social (ACIP) e o Centro Social e Paroquial de Ribeirão (CSPR).

Famalicão: Auto de São João celebra 300 anos em Vilarinho das Cambas

A comunidade de Vilarinho das Cambas prepara-se para celebrar, a 21 de junho, um momento histórico. Trata-se da comemoração dos 300 anos do Auto de São João do Carro das Heras, antiga e singular manifestação cultural e religiosa da região.

No decurso da Mostra Comunitária da Freguesia, o Auto de São João do Carro das Heras regressa na tarde do dia 21 de junho, após alguns anos de interregno. As celebrações religiosas começam às 15h00 com a oração da tarde, seguida da procissão solene em honra de São João Baptista.

Pelas 17h00, no adro da igreja paroquial, tem lugar o Auto de São João: uma dramatização de episódios da vida de São João Baptista sobre um tradicional carro de bois. Ao longo da encenação, entram em cena personagens bíblicas e populares, entre as quais os Pastores, São João, Zacarias e Isabel, Cristo, Nossa Senhora e São José ou o Anjo Gabriel. Destaca-se, ainda, a figura do Romeiro, o contador de histórias, que conduz a narrativa e estabelece a ligação entre os momentos da representação.

Ao longo de 300 anos, o Auto de São João do Carro das Heras tem sido um símbolo vivo do património cultural de Vilarinho das Cambas, sendo uma representação única no país e um testemunho do empenho de gerações na valorização das suas raízes.

A organização convida a participação de todos, apelando a que se juntem a esta celebração histórica, revivendo a emoção, a tradição e o espírito de um evento secular que continua a unir a comunidade.

Famalicão: Finn van Breemen é defesa central e é reforço

O neerlandês, de 23 anos, assinou contrato de quatro temporadas com o FC Famalicão, após acordo entre a SAD e o Basel.
Finn van Breemen é defesa central e diz que representar o Futebol Clube de Famalicão «é uma honra. A receção no clube foi muito calorosa e estou ansioso por começar a trabalhar».
O jovem mostrou que conhece o clube. Depois de ter visto alguns jogos da época passada, elogiou a organização da equipa que privilegia «um futebol corajoso e de qualidade. Um modelo muito bom para a minha evolução», considerou.
Em Famalicão vai reencontrar Roméo Beney, com quem partilhou balneário no FC Basel 1893. Finn van Breemen confessa que Roméo foi fundamental na hora de escolher: «disse-me que era um clube muito bom, com um fantástico ambiente familiar e onde me iria encaixar
bem».
Sobre si, diz que é corajoso, que dá tudo nos duelos e destaca-se «pelo domínio de bola, capacidade de fazer passes entre linhas e pela visão de jogo».
O neerlandês completou o processo de formação no ADO Den Haag. A promoção à equipa principal foi natural pela evolução registada nas camadas jovens do clube dos Países Baixos. Uma boa época permitiu-lhe o salto, em 2023, para o FC Basel 1893, clube que representou nas últimas três temporadas.
A passagem pelo clube helvético enriqueceu o currículo do defesa: celebrou a conquista do campeonato e da taça da Suíça e jogou na Liga Conferência. As boas exibições tiveram impacto no país natal, ao tornar-se internacional sub-21 pelos Países Baixos.

Famalicão: Festival de circo contemporâneo regressa para ocupar o espaço público

A 12ª edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, o maior e mais relevante festival de circo contemporâneo em Portugal, promovido pelo Teatro da Didascália, decorre de 15 a 18 de julho, em Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Braga, Guimarães e, pela primeira vez, em Viana do Castelo.

Os espaços públicos destas cidades vão receber algumas das mais prestigiadas companhias e artistas de circo contemporâneo, num total de 18 espetáculos, cerca de 40 sessões, com oito estreias nacionais.

Sob o mote “Mudança e transformação” e num conceito de programação que se mantém totalmente gratuito, em Famalicão o festival abre com uma estreia nacional, Ákri, de Manel Rosés Moretó, um espetáculo em espanhol que junta um acrobata, uma escada e uma porta, que chega à Praça D. Maria II, no dia 16 de julho, às 22h00. O Início do Fim, uma coprodução do Vaudeville Rendez-Vous, é o tema da “libertação” através da desconstrução da figura do clown – entre sapateado, clown, acrobacia e rituais – e pode ser vista no dia 17 de julho, pelas 22h00, na Praça D. Maria II. No dia 18, pelas 22h00, a Praça D. Maria recebe Fragmentos, da companhia La Víspera, tendo como técnicas artísticas o trabalho de manipulação de objetos, máscara e pole dance.

Toda a programação pode ser consultada em www.teatrodadidascalia.com.

A 12ª edição do festival vai, ainda, mostrar artistas emergentes e recém-formados através da iniciativa “Circo Escondido”. Estão selecionados cinco projetos que serão apresentados em lugares inesperados nas cinco cidades e só serão anunciados no próprio dia, através de SMS e e-mail enviados pela organização do Festival aos participantes inscritos. Para aceder ao local dos espetáculos, o público deverá inscrever-se através do formulário disponível no site e nas redes sociais do Festival, ou através do código QR disponível no programa.

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, promovido pelo Teatro da Didascália — que integra redes e plataformas internacionais de referência de circo contemporâneo, como a plataforma circusnext e a CircoStrada —, tem como objetivo apresentar linguagens disruptivas de ocupação do espaço público.

Foto: Luca Rocchi

Orquestra Sinfónica do Ave atua esta quinta-feira nas Festas Antoninas

Esta quinta-feira, 11 de junho, o destaque da programação das Festas Antoninas é a atuação da Orquestra Sinfónica do Ave que atua às 21h30, na Praceta Cupertino de Miranda.

Recorde-se que a programação cultural estende-se até sábado, dia 13, tendo como um dos pontos altos a grande noite das Marchas Antoninas que percorre algumas das principais ruas do centro da cidade na noite de sexta-feira.

Homem de 40 anos detido por furtos a três casas: Vai aguardar julgamento na cadeia

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR no âmbito de uma investigação que passou pelo concelho de Famalicão e que visava o esclarecimento de três furtos qualificados em residências.

Os crimes foram registados no início deste ano em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, tendo as diligências de investigação decorrido em vários concelhos da região, entre os quais Famalicão, Santo Tirso e Braga.

A operação permitiu identificar e localizar o suspeito, bem como recuperar um computador portátil. O homem foi detido na noite de segunda-feira e presente a tribunal no dia seguinte.

Após o primeiro interrogatório judicial, realizado no Tribunal de Matosinhos, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O processo continua agora sob investigação.