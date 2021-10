Famalicão faz parte da missão europeia para antecipar a neutralidade carbónica

Mário Passos foi um dos autarcas convidados do Portugal Mobi Summit 2021, que está a decorrer em Cascais, no debate “Descarbonizar as Cidades – redesenhar a paisagem urbana com ciência de dados”. O presidente da Câmara assume a ambição do município de integrar uma rede de 100 cidades europeias neutras em carbono até 2030. Para já, Famalicão é um dos sete municípios nacionais que foram desafiados pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento – CEIIA a integrar a Agenda Be.Neutral, com o objetivo de acelerar a transição para a neutralidade carbónica em Portugal.

Para além de Vila Nova de Famalicão integram este projeto Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Guimarães, Braga e Viana do Castelo que, em colaboração com o CEIIA, preparam uma candidatura à Missão Climate Neutral & Smart Cities, com a qual a Comissão Europeia quer acelerar as metas da neutralidade carbónica de 100 cidades da União Europeia.

O transporte público eficiente, a arborização do território e a substituição dos veículos individuais com motores de combustão pelos meios de transporte suave foram algumas das medidas avançadas por Mário Passos que estão a ser implementadas no concelho, tendo em vista a meta da neutralidade carbónica a partir da mobilidade.

O acordo entre os municípios e o CEIIA foi celebrado em setembro passado e prevê, ainda, a apresentação de candidaturas a financiamentos, visando a celebração de contratos-programa com os consórcios que irão promover as iniciativas selecionadas.