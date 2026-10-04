O campeonato nacional para amputados ainda deverá ser disputado este ano, enquanto que a Taça de Portugal em abril ou maio de 2027. Esta é a perspetiva de Miguel Barbosa, que fará parte da equipa do FC Famalicão, o clube que serviu de rampa de lançamento do futebol para amputados «e que permitiu chegarmos tão rápido a este nível». As palavras são do Miguel, cuja história de vida inspirou este projeto. Jogou na formação do emblema famalicense, foi campeão nacional júnior, mas um infortúnio roubou-lhe uma perna… não os sonhos e a determinação.

O Famalicão anunciou, esta semana, a criação de uma equipa de futebol para amputados e a Fundação Benfica também avança com igual projeto. São, por enquanto, estes dois emblemas que vão disputar as novas competições e, assim, dar o pontapé de saída a este projeto pioneiro. «Ter a Fundação Benfica é muito importante e benéfico para todos, mas o Famalicão é e será sempre o clube mais crucial e o pioneiro, por todo o trabalho que desenvolveu desde setembro do ano passado».

As competições que terão lugar esta época «são um primeiro passo que tem de ser dado. Depois, esperamos no futuro conseguir que outros se juntem a este projeto», expressou o jovem jogador em declarações à CIDADE HOJE.

O futebol para amputados, a que Miguel Barbosa e o Famalicão deitaram mãos «não é por caridade. Queremos valorizar as competências dos atletas, queremos valorizar esta modalidade e a partir dela incrementar a prática do futebol para amputados». O aparecimento do Benfica «coloca, ainda mais, a modalidade debaixo dos holofotes, porque ganhamos outra escala», mas o grande mérito deste projeto desportivo «deve ser dado ao Famalicão», reitera Miguel Barbosa.

A Fundação FPF é o principal apoio ao desenvolvimento da modalidade em Portugal, a par da FUTAMP – Associação Portuguesa de Futebol de Amputados, entidade que promove e desenvolve a modalidade e organiza as competições nacionais. A época 2026/27 marca o lançamento da Liga Portuguesa de Futebol de Amputados e também a Taça de Portugal, competições que vão marcar o arranque desta vertente no futebol nacional.

Recorde-se que a Academia do Futebol Clube de Famalicão recebeu, em dezembro de 2025, o primeiro jogo formal da modalidade no país. Já em maio do presente ano, o clube, juntamente com o CF Estrela da Amadora, protagonizou o primeiro encontro desta modalidade entre equipas representativas de clubes portugueses.

Com esta nova equipa, o Futebol Clube de Famalicão dá continuidade a esse percurso e assume um compromisso de futuro com a modalidade «e deseja que mais pessoas conheçam o futebol para amputados e que novos atletas encontrem uma oportunidade para jogar e contribuir para que a competição se desenvolva de forma sustentada em Portugal».