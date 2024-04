Famalicão: FC Landim com prenda no 81.º aniversário

As obras de beneficiação do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Landim foram inauguradas na tarde deste domingo, com a presença do presidente da Câmara Municipal.

Com um apoio municipal de 27 500 euros, a intervenção incluiu a remodelação de muros, a renovação da estrutura de iluminação, a substituição da estrutura de vedação e suporte de redes, bem como a criação de um novo banco de suplentes.

O momento coincidiu com as celebrações do 81.º aniversário da coletividade que, desta forma, «ganhou novos motivos para sorrir, com a requalificação do seu recinto. Para além dos motivos mais óbvios, relacionadas com a promoção da prática desportiva e de hábitos de vida saudáveis, o desporto tem, também, um papel importante na promoção da igualdade, da tolerância e do respeito pelo outro». É, por isso, como asseverou Mário Passos, que «continuamos empenhados em dotar os vários espaços desportivos do concelho das melhores condições».

Esta foi a primeira das quatro fases que compõem o conjunto de obras previstas no complexo desportivo. A instalação de um novo piso, a criação da estrutura metálica do gimnodesportivo e o acabamento de toda a estrutura do recinto são os próximos projetos.

O FC Futebol Clube de Landim é uma associação desportiva e cultural fundada a 28 de abril de 1943. A sua intervenção na comunidade vai muito para além da prática desportiva, possuindo, também, uma forte componente social e cultural.