Famalicão: FC Landim comemora 80 anos

Na manhã do dia 25 de Abril, decorre a tradicional sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal, presidida por Nuno Melo, para celebrar o 49.º aniversário da Revolução dos Cravos.

A sessão está marcada para as 10h30, no salão nobre da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho. Para além das intervenções dos presidentes dos órgão deliberativo e executivo, Nuno Melo e Mário Passos, também todos os partidos com assento na Assembleia vão intervir.

Antes, pelas 10h00, Mário Passos e Nuno Melo assinalam a data com o hastear da bandeira nos jardins dos Paços do Concelho ao som do hino nacional interpretado pela Banda de Música de Famalicão.

As comemorações terão transmissão em direto no Facebook do Município, no canal de Youtube e no portal online, em www.famalicao.pt.