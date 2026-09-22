A Associação Ecos Culturais do Louro já apresentou o primeiro nome para a 12ª edição do festival Laurus Nobilis que vai decorrer de 15 a 17 de julho de 2027, na Casa do Artista Amador e terrenos adjacentes, na freguesia do Louro, em Famalicão.

Os cabeças de cartaz do dia 17 são os Norte Americanos Fear Factory, uma das bandas mais influentes do metal industrial, responsáveis por álbuns como Demanufacture, Obsolete e Mechanize.

A banda vive atualmente um novo capítulo com “Roboticist”, o seu mais recente lançamento e o primeiro single gravado com o vocalista Milo Silvestro.

Em breve deverão ser anunciados os restantes nomes com compõe o cartaz do Laurus Nobilis 2027, numa edição onde o campismo continua a ser gratuito, mediante a apresentação do ingresso do festival.

A venda de bilhetes decorre online em www.laurusnobilis.pt ou www.bol.pt e presencialmente nos locais habituais como a Casa do Artista Amador. O passe geral, neste momento, tem um custo de 60€.