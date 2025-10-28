Famalicão: Fechada a nona jornada, FC Famalicão sobe ao quinto lugar na I Liga

Concluída, na noite desta segunda-feira, a nona jornada da I Liga, com a vitória do FC Porto, 1-2, em Moreira de Cónegos, o FC Famalicão subiu ao quinto lugar da classificação, com 16 pontos, a três do quarto, o Gil Vicente.
Depois da vitória, 2-0, sobre o Vitória, na estreia do equipamento concebido e produzido em Famalicão, a equipa de Hugo Oliveira prepara a viagem à Madeira, marcada para sábado, às 15h30, para defrontar o Nacional. A equipa de Tiago Margarido, depois do empate, 1-1, em casa do Estoril, é décima classificada, com 11 pontos.