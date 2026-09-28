A Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu promoveu, no passado sábado, uma formação dedicada à área da Psicologia Infantil, dirigida a mestres e instrutores de artes marciais.

No Auditório da Junta de Freguesia de Calendário, entre as 9 e as 13 horas, reuniram-se dezenas de participantes ligados ao ensino e à prática deste estilo de artes marciais numa sessão ministrada por Sandra Marisa Cunha. A psicóloga abordou o tema – “Motivação para Treinar – Estratégias Psicológicas para Mestres e Instrutores de Artes Marciais” – considerando as diferentes ferramentas e estratégias que podem ser aplicadas no acompanhamento de crianças e jovens durante a prática desportiva.

A motivação para a prática regular, a comunicação entre instrutores e alunos, a gestão das diferentes fases do desenvolvimento infantil e a importância da componente psicológica na criação de um ambiente de treino positivo, estruturado e adequado às necessidades de cada praticante, foram temas falados neste encontro que teve a presença do presidente da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, Grão-Mestre Alexandre Carvalho, bem como dezenas de mestres e instrutores.

A palestra insere-se na estratégia da Federação de Alex Ryu Jitsu promover uma formação cada vez mais abrangente dos seus quadros técnicos, reconhecendo que o papel de cada instrutor ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos técnicos e desportivos. Particularmente, devem cuidar do trabalho desenvolvido com crianças e jovens, fomentando a motivação, confiança, disciplina, desenvolvimento pessoal e a sua formação social.