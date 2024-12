Famalicão: Federação de Braga do PS ratifica Eduardo Oliveira

Já é conhecido o calendário do próximo ano do Campeonato Concelhio 3 Horas Resistência BTT. A quinta edição abre em Brufe, a 22 de março, prossegue em Cruz, no dia 17 de maio, e a terceira prova está marcada para o dia 7 de junho, em Avidos. A 21 do mesmo mês, S. Cosme recebe a quarta jornada.

Em julho, no dia 16, o campeonato passa em Vermoim. Depois das férias, é retomado em setembro, em Nine, no dia 6. Em outubro, no dia 4, há prova em Joane e, por último, no dia 26 do mesmo mês, em Gavião.