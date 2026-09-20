O Pavilhão Municipal das Lameiras recebeu uma ação de formação promovida pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva que reuniu atletas e treinadores de vários pontos do país, em representação de 20 clubes.

O encontro permitiu abordar as danças Latinas e as Standard, com os participantes a aprofundarem conhecimentos técnicos, desenvolver o trabalho em pista e partilhar experiências num ambiente de aprendizagem e convívio.

André Vieira, Duarte Sousa, Edgar Branco, José Gomes e Vanessa Ferrão foram os treinador “residentes” que contribuíram para o enriquecimento dos trabalhos e para a partilha de conhecimentos.

Houve, ainda, uma ação complementar para os clubes e atletas de Famalicão, dinamizada por Alberto Rodrigues.

A FPDD, em nota de imprensa, agradece a colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, «essencial para a concretização desta iniciativa, que contou, igualmente, com o apoio e o reconhecimento do Instituto Português do Desporto e Juventude. Continuaremos a promover iniciativas de formação, capacitação e valorização dos agentes da modalidade, reforçando a cooperação entre atletas, treinadores, clubes e entidades parceiras», garante a federação.