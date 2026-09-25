Três nadadores e o treinador do GD Natação foram convocados pela Federação Portuguesa de Natação para o Encontro Nacional de Seleções, que se realiza nos dias 10 e 11 de outubro, em Rio Maior.

Entre os convocados está Francisco Silva, chamado para a seleção sénior. Esta convocatória representa, segundo o GDN, «uma grande responsabilidade e um motivo de orgulho», porque volta a colocar o jovem nadador entre os melhores nacionais. A presença neste estágio surge numa época desportiva em que Francisco Silva procura afirmar-se e perspetiva a participação em competições internacionais.

Nos escalões mais jovens, os “Afonsos” Monteiro e Ribeiro foram convocados para a Seleção Nacional Juvenil, chamada que representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos atletas e pelo clube na formação.

A representar o GD Natação Famalicão estará, ainda, o treinador Pedro Faia.

Estas convocatórias constituem «um motivo de orgulho para o GD Natação e refletem o trabalho, a dedicação e o compromisso de atletas e treinadores ao longo da época. Por isso, felicitamos Francisco Silva, Afonso Monteiro, Afonso Ribeiro e o treinador Pedro Faia por esta distinção e deseja-lhes o maior sucesso neste importante momento da época desportiva», consta de comunicado do clube famalicense.