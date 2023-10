Famalicão: Federação Nacional dos Médicos coloca urgências no mapa das condicionadas

O vereador do Ambiente, Hélder Pereira, esteve, recentemente, em Ribeirão, para acompanhar as obras de recuperação e valorização do Rio Veirão e margem do Rio Ave. Uma intervenção que resulta de uma candidatura de Famalicão ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (Compete 2020) e que permite uma intervenção nos Rios Ave, Pelhe, Guisande e o Rio Veirão, no montante de 1,2 milhões de euros.

Em Ribeirão, o projeto arrancou este verão com vista à melhoria da zona ribeirinha adjacente ao Parque de Lazer Rio Veirão e limpeza das suas margens, deste Parque até à foz, bem como a limpeza da margem do Rio Ave. Nestas obras está também incluído o projeto de alargamento do Parque de Lazer, previsto pela Junta de Freguesia liderada por Leonel Rocha.

A autarquia ribeirense, com a colaboração com o Município, está, ainda, a desenvolver um projeto para circulação junto à margem do Rio Veirão, desde a ponte de Belêco até ao Parque de Lazer e prolongar este passadiço até ao Rio Ave, mas utilizando parte do antigo Caminho Real (do Senras até à Colina do Ave) e parte do Caminho dos Lavradores, da Colina do Ave até ao Rio Ave.

A parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para a execução do projeto, permitirá o desenvolvimento ambiental, que tem como objetivo a estabilização das margens e beneficiação de habitat, para espécies ribeirinhas em domínio hídrico; a melhoria das condições de escoamento e desobstrução da rede hidrográfica; a mitigação dos efeitos das cheias; a reabilitação das infraestruturas degradadas; a contenção de espécies invasoras e o reforço da monitorização da qualidade da água.