Concelho, Desporto

Famalicão: Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu conquista 21 lugares no pódio do Campeonato Regional Kempo Norte

A Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu participou no Campeonato Regional Kempo Norte, no último fim de semana, no pavilhão Bernardino Coutinho, em Marco de Canaveses, com 20 atletas das academias Alex Ryu Jitsu a competir nas disciplinas de defesa pessoal, semi kempo e light kempo.

Por entre cerca de 500 atletas que marcaram presença na competição, a Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu conquistou dez títulos de campeões regionais, cinco vice-campeões regionais e seis terceiros lugares.

No Semi Kempo foram campeões Dionísio Moreira e Marlene Araújo. No Light Kempo venceram Fábio Carvalho, Mariana Magalhães, Marlene Araújo, Miguel Carvalho, Paulo Fernandes, Ricardo Teixeira e Tomás Azevedo. E na defesa pessoal Marlene Araújo foi campeã.

O título de vice-campeão regional foi para Diogo Moreira no Semi Kempo, Afonso Ribeiro, Ana Inês Magalhães e Marco Silva no Light Kempo e Ricardo Teixeira na Defesa Pessoal.

Em terceiro lugar ficaram classificadas Ana Freitas, Ana Inês Magalhães e Ana Lundgren no Semi Kempo e também Ana Inês Magalhães, Catarina Martins e João Barbosa no Light Kempo.

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Famalicão: Conferência da Educação aborda transição do Pré-Escolar para o 1º Ciclo

O Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, regressa este mês com uma sessão dedicada à “Prontidão escolar: vamos preparar a entrada no 1º ciclo!”, que acontece já esta quinta-feira, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

A equipa multidisciplinar da Educação de Famalicão, promovida no âmbito do Norte 2030, através do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar irá apresentar uma reflexão sobre os marcos de desenvolvimento das crianças, incluindo as competências cognitivas, psicomotoras, emocionais, relacionais, linguísticas e comunicativas, bem como os sinais de alerta e as competências necessárias para a entrada no primeiro ciclo.

Num registo informal e dinâmico, serão partilhadas estratégias práticas para apoiar pais, profissionais, educadores e comunidade educativa.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo .

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e Centro Formação da Associação de Escolas Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Inscrições abertas para a 17ª Caminhada Concelhia

As paisagens e o património dos caminhos do vale são o cenário da próxima Caminhada Concelhia de Famalicão, que decorre no dia 11 de abril, a partir das 14h30, com partida e chegada na Igreja de Riba de Ave.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e já podem ser feitas aqui . A prova tem um limite de 500 participantes.

Esta é já a 17ª edição, organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do pelouro do Desporto, e segue o trajeto definido no trilho homologado “Caminhos do Ave” (PR3 VNF), que pode ser consultado aqui.

O percurso envolve uma distância de 15,4 quilómetros, com grau de dificuldade difícil, atravessando as localidades de Riba de Ave, Oliveira S. Mateus, Oliveira Santa Maria e Pedome.

O traçado assenta na componente histórica, religiosa, arqueológica e natural da região, com passagem pela Capela de S. José, Igreja de Oliveira S. Mateus e Mosteiro de Oliveira Santa Maria, com subida ao Monte de Santa Tecla.

 

Famalicão: 365 Running Project alcança 2º lugar coletivo no Trail de Esposende

No último domingo, a equipa 365 Running Project participou no Trail de Esposende, que integra o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, e conquistou o 2º lugar coletivo.

Destaque para a vitória absoluta de Marko Santos que subiu ao lugar mais alto do pódio da classificação geral, vencendo também no escalão M35. Erick Araújo foi o melhor no escalão sénior masculino e Renato Oliveira terminou na segunda posição em M40.

Desta forma, a 365 Running Project mantém a boa prestação ao nível do trail regional.

Famalicão: Homem de 40 anos detido por tráfico de droga

No último sábado, no decorrer de um policiamento auto em Famalicão, a PSP deteve um homem de 40 anos pela prática do crime de tráfico de droga.

O suspeito tinha em sua posse haxixe suficiente para cerca de 29 doses e ainda 2,70 gramas de liamba que lhe foram apreendidas.

O homem foi notificado a comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Equipa feminina da 365 Running Project conquista o 3º lugar coletivo no Campeonato Regional de Estrada 10 kms

A equipa feminina da 365 Running Project subiu ao terceiro lugar do pódio coletivo no Campeonato Regional de Estrada de 10 quilómetros que decorreu no último domingo, na Póvoa de Lanhoso.

Para além do pódio coletivo, destaque para a prestação das atletas Andreia Rocha e Cristina Oliveira que conquistaram o terceiro lugar nas categorias F40 e F45, respetivamente, a somar às restantes participantes que contribuíram para o sucesso da equipa.

Desta forma, a 365 Running Project continua a afirmar-se no panorama regional fruto do trabalho e espírito de equipa.

Onde antes se guardava dinheiro, agora servem-se cocktails: Drible cria identidade do Bankü, novo bar em Famalicão

Durante décadas foi um espaço associado a contas, cofres e decisões financeiras.
A 13 de fevereiro reabriu com outra proposta: cocktails, ambiente e vida social.
O antigo banco no centro de Vila Nova de Famalicão é agora o Bankü — The Town Bar e, poucas semanas após a abertura, já se tornou um dos espaços mais comentados da cidade. A identidade foi desenvolvida pela Drible, que traduziu a memória do edifício numa marca contemporânea e distintiva.

O projeto incluiu a criação do logótipo, do sistema completo de identidade e respetiva aplicação na fachada, caixa luminosa, outdoor, menus, bases para copos e restantes suportes físicos do espaço. O objetivo foi garantir coerência visual e presença forte desde o primeiro contacto com a marca.

“O desafio passou por construir uma identidade que respeitasse a história do edifício, mas que assumisse claramente um novo posicionamento. Queríamos uma marca com caráter, elegante e atual, capaz de se tornar referência na cidade”, explica a equipa da Drible.

O nome Bankü estabelece a ligação ao passado bancário do edifício, enquanto a assinatura The Town Bar reforça a ambição de se afirmar como ponto de encontro urbano em Famalicão. A linguagem visual combina referências clássicas com uma abordagem contemporânea, criando uma marca que dialoga com o espaço físico e com a experiência que ali se vive.

O Bankü posiciona-se como um social bar que cruza ambiente cuidado com uma atmosfera descontraída, pensado para encontros ao final do dia e momentos noturnos. Instalado num edifício com forte presença arquitetónica, assume a herança do passado, mas apresenta-se com uma proposta atual e urbana.

Com poucas semanas de atividade, o Bankü consolida-se como um novo ponto de encontro no centro de Famalicão, demonstrando o impacto de uma identidade pensada para transformar um edifício com história numa marca com futuro.