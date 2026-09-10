A Comissão de Festas a S. Sebastião, em Gondifelos, organiza uma atividade de angariação de fundos que consiste na venda de feijoada para fora. Está marcada para 27 de setembro, no salão paroquial, a 14 euros a dose. Deve levar tupperware. Entregue entre as 11h30 e as 13 horas.

As reservas devem ser feitas até ao dia 24 de setembro, para 928 154 221 (Mara) ou 912 169 448 (Alexandre).

O objetivo é angariar dinheiro para a festa a S. Sebastião que se realiza nos dias 22, 23 e 24 de janeiro do próximo ano.