Famalicão: Feijoada, sardinha assada e porto no espeto, em Vermoim

Com a equipa feminina a regressar à Liga BPI, pela não inscrição do Damaiense, o FC Famalicão é um dos cinco clubes nacionais que tem as principais equipas de futebol (masculino e feminino) e futsal entre a elite. Sporting, Benfica, Braga e Rio Ave são os outros emblemas em iguais circunstâncias.

Para além das equipas seniores (I Liga e Liga BPI) e o futsal (que este ano subiu à Liga Placard), também os sub-19, sub-17 e sub-15 masculinos estão na 1.ª divisão, tal como as sub-19 femininas. Acresce a este lote os sub-23 que, em campeonato único, disputam a Liga Revelação.

Estes são “sinais” de um forte compromisso e espírito competitivo, com o jogador e com o jogo. A este conceito está associado a contratação de jovens valores e uma clara aposta na formação, tal como nas infraestruturas. Com a expectativa de ter daqui a três anos um novo estádio, tem havido um investimento no Centro de Treinos que apresenta todas as comodidades para o desenvolvimento do talento.