Famalicão: Feijoada solidária e palestra “Cada criança um mundo” em Oliveira Santa Maria

O Jardim de Infância e Escola Básica Oliveira Santa Maria realizam, no dia 8 de novembro, uma feijoada solidária. A organização é da Associação de Pais que pretende angariar fundos para apoiar as atividades e projetos da escola. A reserva deve ser feita antecipadamente, para levantar na Escola Básica de Oliveira Santa Maria, entre as 12 e as 13h30.

Palestra sobre o tema “Cada criança um mundo”

No dia 14 de novembro, a mesma Associação de Pais organiza uma palestra com o tema “Cada criança, um mundo”, para falar sobre comunicação, empatia e sucesso educativo. Os palestrantes convidados são Rita Lima, terapeuta da fala, e Joana Bonjardim, psicóloga clínica infantil. A palestra está marcada para as 18h30, na Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria.

A entrada é livre, para uma conversa aberta, inspiradora e cheia de partilhas que ajudam a construir pontes entre família, escola e crianças, garante a organização.