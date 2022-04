Famalicão: Feira da Primavera em Cabeçudos

Estão abertas as inscrições para novas formações modulares certificadas e financiadas, para as empresas e adultos ativos do concelho. O Plano de Formação da Rede de Educação, através das diversas entidades formadoras, para os meses de abril, maio e junho, pode ser consultado em www.famalicaoeducativo.pt

Com o objetivo de melhorar a qualificação dos recursos humanos e como respostas às necessidades do mercado de trabalho e à atualização permanente de trabalhadores ativos ou desempregados, a Rede de Educação e Formação de Famalicão tem apresenta vários cursos em fase de inscrição, nas diferentes entidades formadoras existentes no concelho.

As formações modulares certificadas são organizadas em unidades de formação de curta duração, com o objetivo de promover o acesso a qualificações através de percursos flexíveis, modularizados e capitalizáveis, tendo por base os referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações. Destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário.

Recorde-se que, desde 2018, mais de 12 mil adultos desenvolveram formações modulares financiadas através das entidades parceiras do Centro Qualifica de Famalicão.