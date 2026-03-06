Famalicão: Feira da Primavera na escola de Cabeçudos

Já foi divulgado o programa das festas a Santa Apolónia, em Pousada de Saramagos. As festividades decorrem durante três dias – 10 a 12 de abril – tendo como cabeça de carta Rosinha, com concerto marcado para a tarde do dia 12, às 16 horas.
O primeiro dia abre com a Banda Pedra e Cal, às 21 horas, seguindo-se uma sessão de fogo de artifício, terminando a noite com a música dos Meninos da Favela.
No dia 11, sábado, às 14 horas, dará entrada do Grupo de Bombos de Santa Maria de Jazende; à noite, às 21 horas, atuação do humorista João Dantas; às 22 horas, música com a Orquestra New York, concerto intercalado com uma sessão piromusical e multimédia.
No domingo, dia 12, às 9 horas, dará entrada a Banda Marcial de Arnoso, seguindo-se atos religiosos, com a missa solene, às 11 horas, e procissão, às 12 horas. De tarde, às 15 horas, concerto pela Banda de Arnoso e, uma hora depois, sobe ao palco a popular cantora Rosinha. A festa termina ao final do dia, com mais um concerto pela banda de Arnoso.