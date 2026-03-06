Concelho

Famalicão: Feira da Primavera na escola de Cabeçudos

Bifanas e caldo verde, produtos hortícolas, doces e salgados é o que poderá encontrar, no dia 14 de março, na Feira da Primavera da EB 1 de Cabeçudos.

A iniciativa, da Associação de Pais, decorre entre as 10 e as 17 horas e, para além da feira, durante a tarde há um torneio de sueca e atividades para os mais novos.

Famalicão: Cada marcha vai receber 11 mil euros

A Câmara Municipal de Famalicão e as marchas participantes nas Festas Antoninas, que vão exibir-se no dia 12 de junho, chegaram a acordo quanto ao apoio financeiro para este ano.

Na noite desta quinta-feira, na Casa do Território, representantes dos vários grupos estiveram reunidos com o presidente da Câmara Municipal e com a vereadora da Cultura, Susana Pereira. O entendimento foi total: cada marcha vai receber 11 mil euros pela participação, quando antes o apoio estava estimado em 9 mil euros.

Mário Passos atendeu às razões invocadas, «particularmente aos custos associados à participação que, em primeira instância, visam aumentar a qualidade das exibições de todos».

Um representante de uma marcha revelou à Cidade Hoje que «nunca senti que houvesse um braço de ferro, no sentido “ou a Câmara dá mais ou não há marchas”; apenas uma troca de opiniões sobre a necessidade de reforçar o apoio municipal para que a qualidade exibicional das marchas seja garantida e, se possível, continuamente melhorada. Todos sabemos e reconhecemos o valor histórico que representa o desfile e tudo o que aporta para a imagem do nosso concelho».

Atualmente estão garantidas 9 marchas, mas as inscrições ainda estão abertas, terminando a 13 de março.

“Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal” é o tema deste ano. Os marchantes desfilarão pelas ruas da cidade a comemorar o reconhecimento nacional das festas do concelho que estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.

Recorde-se que em 2025, a grande vencedora foi a marcha dos BV Famalicenses que não participa este ano.

Famalicão: Jogo com o Rio Ave (entrada gratuita) é importante para as contas da manutenção

Hugo Oliveira, treinador da equipa de futsal, reconhece que a partida deste sábado, com o Rio Ave, é importante para o seu conjunto na luta pela manutenção. «Temos plena consciência do que está em jogo. O grupo está unido e determinado em dar uma resposta forte dentro do campo. A equipa vai responder com união, compromisso e ambição de vencer».

A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe o conjunto vilacondense. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.

Um jogo importante para os famalicenses que estão no último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão. O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.

Famalicão: 33.º aniversário do Rancho Folclórico São Julião de Calendário

O Rancho Folclórico São Julião de Calendário celebra, na tarde do dia 22 de março, no salão recreativo de S. Miguel-o-Anjo, o 33.º aniversário. Arranca às 15 horas, com entrada livre.

Para além da atuação do grupo aniversariante, atua também a “Quetuna” – Tuna Feminina da Universidade Lusíada de V. N. Famalicão e a Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé” de Braga.

No local haverá uma tômbola, rifas e muita animação.

Famalicão: Formação tem dois jogos com o FC Porto

Este sábado e domingo, as quatro equipas da formação do FC Famalicão que competem nos nacionais de futebol têm mais uma jornada.

No nacional sub-19, apuramento de campeão, às 15 horas deste sábado, no campo n.º 2 da Academia, defronta o FC Porto. Os sub-17 jogam às 11 horas, em casa do Real SC e, às 15 horas, a equipa sub-16, joga no Estádio FC Crestuma, com o FC Porto.

No domingo, a equipa sub-15, que está na fase de manutenção, recebe, às 11 horas, no campo n.º 1 da Academia, o SC Farense.

Famalicão: Rosinha dá concerto em Pousada de Saramagos

Já foi divulgado o programa das festas a Santa Apolónia, em Pousada de Saramagos. As festividades decorrem durante três dias – 10 a 12 de abril – tendo como cabeça de carta Rosinha, com concerto marcado para a tarde do dia 12, às 16 horas.

O primeiro dia abre com a Banda Pedra e Cal, às 21 horas, seguindo-se uma sessão de fogo de artifício, terminando a noite com a música dos Meninos da Favela.

No dia 11, sábado, às 14 horas, dará entrada do Grupo de Bombos de Santa Maria de Jazende; à noite, às 21 horas, atuação do humorista João Dantas; às 22 horas, música com a Orquestra New York, concerto intercalado com uma sessão piromusical e multimédia.

No domingo, dia 12, às 9 horas, dará entrada a Banda Marcial de Arnoso, seguindo-se atos religiosos, com a missa solene, às 11 horas, e procissão, às 12 horas. De tarde, às 15 horas, concerto pela Banda de Arnoso e, uma hora depois, sobe ao palco a popular cantora Rosinha. A festa termina ao final do dia, com mais um concerto pela banda de Arnoso.

Famalicão: Árvore cai para cima de carro

Uma árvore caiu e atingiu uma viatura, na rua Mário Cesariny, próximo ao Parque da Devesa, em Famalicão.

O incidente aconteceu ao início da tarde desta sexta-feira. A viatura atingida estava num lugar de estacionamento.

A situação já foi reportada às autoridades de segurança e socorro.