Gondifelos realiza no último fim de semana de agosto a sua Mostra Comunitária e a Feira das Cebolas, certame que tem raízes na época em que a freguesia era o ponto de encontro para agricultores de Famalicão e concelhos vizinhos como Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Neste evento, os produtores comercializavam cebolas e definiam os preços para o ano. A Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas do género em Portugal, organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Para além deste certame e das iniciativas que lhe estão associadas, o Parque de Lazer recebe a Mostra Comunitária que abre no dia 29 de agosto, pelas 14h30, com a presença da Fanfarra dos Escuteiros e desfile das associações da freguesia. Pelas 14h45, abertura dos insufláveis; 15 horas, atividades infantis, organizadas pela Associação Mãos na Terra; 15h30, torneio de sueca e do prego, organizado pela Comissão de Festas São Sebastião; 16 horas, passeio de BTT solidário 2026, organizado pela Gonditrilhos; 17 horas, passeio de motas antigas no parque, organizado pelos Amigos das Motas Antigas; 18h30, concurso gastronómico “A Cebola É Rainha” organizado pela Associação Cultural e Recreativa Sentir A Terra; 20h00, jantar nas Tasquinhas da Mostra; 21h15, passeio das Tochas, organizado pelo Motoclube de Gondifelos; 21h30, atuação da Fadista Sara Sousa; 22h15, Banda Myllenium; 00h15, Dj’s com o Patrocínio do Bar do Parque. Ao longo do dia, haverá barraquinhas com comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; além de insufláveis.

Domingo, dia 30 de agosto, 07h30, início da Feira das Cebolas; 09h00, trail longo “Feira das Cebolas” 20km, organizado pela Equipa de Atletismo do Dragon Club; 09h30, trail curto “Feira das Cebolas” 12km, organizado pela equipa de atletismo do Dragon Club; 09h35, caminhada “Feira das Cebolas” 8km, organizada pela Equipa de Atletismo do Dragon Club; 11h30, oficina das cebolas; 12h30, almoço nas tasquinhas da Mostra; 15h00, atuação da Academia Sénior de Gondifelos; 15h45, atuação do Rancho Folclórico de Gondifelos e do Rancho Folclórico de Santa Leocádia de Fradelos; encerra às 18 horas. Ao longo do dia haverá barraquinhas de comes e bebes, exposição de carros, motas antigas e clássicas e insufláveis.