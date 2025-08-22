Famalicão: Feira das Cebolas na Mostra Comunitária de Gondifelos

Nos dias 30 e 31 de agosto, realiza-se a Mostra Comunitária de Gondifelos que tem como grande destaque a tradicional Feira das Cebolas, que começa às primeiras horas do último dia do mês.

O Parque de Lazer da freguesia será, então, o ponto de encontro entre produtores e os visitantes de um certame que tem raízes na época em que a freguesia era o ponto de encontro para agricultores de Famalicão e concelhos vizinhos como Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Neste evento, os produtores comercializavam cebolas e definiam os preços para o ano.

A Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas do género em Portugal, organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A Mostra Comunitária, que se realiza no Parque de Lazer, tem o seguinte programa:

Sábado (30 de agosto)

09h00 | II Rota das Cebolas By gps, Passeio de Btt organizado pela Associação Gonditrilhos

14h00 | Insufláveis para crianças

17h00 | Torneio de sueca e malha, organizado pela Comissão Festas São Sebastião

18h45 | Concurso gastronómico “A Cebola É Rainha”, pela Associação Cultural e Recreativa Sentir A Terra

19h30 | Jantar nas tasquinhas

19h30 | Concertinas e cantares ao desafio

21h45 | Inicio passeio das tochas, organizado pelo Motoclube de Gondifelos

21h45 | Atuação do conjunto “Sétima Vaga”

23h00 | Noite de fado

23h45 | Dj’s

Domingo (31 de agosto)

07h00 | Início da Feira das Cebolas

09h00 | Trail “Feira Das Cebolas” 20 e 12 km, organizado pela equipa de atletismo Dragon Club

09h35 | Caminhada “Feira Das Cebolas” 8km

11h30 | Oficina das Cebolas

12h30 | Almoço nas tasquinhas

15h15 | Atuação da Academia Sénior de Gondifelos

16h00 | Tarde de Folclore com os ranchos folclóricos de Gondifelos e de São Pedro do Bairro

18h00 | Encerramento

Ao longo dos dois dias há barraquinhas de comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; insufláveis; passeio a cavalo para as crianças.