Concelho

Famalicão: Feira das Cebolas na Mostra Comunitária de Gondifelos

Nos dias 30 e 31 de agosto, realiza-se a Mostra Comunitária de Gondifelos que tem como grande destaque a tradicional Feira das Cebolas, que começa às primeiras horas do último dia do mês.

O Parque de Lazer da freguesia será, então, o ponto de encontro entre produtores e os visitantes de um certame que tem raízes na época em que a freguesia era o ponto de encontro para agricultores de Famalicão e concelhos vizinhos como Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Neste evento, os produtores comercializavam cebolas e definiam os preços para o ano.

A Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas do género em Portugal, organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A Mostra Comunitária, que se realiza no Parque de Lazer, tem o seguinte programa:

Sábado (30 de agosto)
09h00 | II Rota das Cebolas By gps, Passeio de Btt organizado pela Associação Gonditrilhos
14h00 | Insufláveis para crianças
17h00 | Torneio de sueca e malha, organizado pela Comissão Festas São Sebastião
18h45 | Concurso gastronómico “A Cebola É Rainha”, pela Associação Cultural e Recreativa Sentir A Terra
19h30 | Jantar nas tasquinhas
19h30 | Concertinas e cantares ao desafio
21h45 | Inicio passeio das tochas, organizado pelo Motoclube de Gondifelos
21h45 | Atuação do conjunto “Sétima Vaga”
23h00 | Noite de fado
23h45 | Dj’s

Domingo (31 de agosto)
07h00 | Início da Feira das Cebolas
09h00 | Trail “Feira Das Cebolas” 20 e 12 km, organizado pela equipa de atletismo Dragon Club
09h35 | Caminhada “Feira Das Cebolas” 8km
11h30 | Oficina das Cebolas
12h30 | Almoço nas tasquinhas
15h15 | Atuação da Academia Sénior de Gondifelos
16h00 | Tarde de Folclore com os ranchos folclóricos de Gondifelos e de São Pedro do Bairro
18h00 | Encerramento

Ao longo dos dois dias há barraquinhas de comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; insufláveis; passeio a cavalo para as crianças.

Deixe um comentário

Famalicão: «Vamos encarar o jogo para vencer, tal como encaramos os outros»

O jovem Pedro Santos dá o mote para o jogo deste domingo, no dérbi minhoto entre Famalicão e Gil Vicente. O jogador sinaliza que o grupo «está coeso, confiante e vamos encarar o jogo para vencer, tal como encaramos os outros. Esperemos que os três pontos venham para nós».

O adversário, que vem de uma derrota, 0-2, com o Porto, não deixa de ser «uma equipa competitiva, mas nós também somos. Vencemos as duas primeiras partidas e sem sofrer golos». A confiança é total, acrescida do apoio dos adeptos. Ainda recente no clube, Pedro Santos já sentiu o fervor dos famalicenses, em particular na última jornada. «Em Rio Maior, a tantos quilómetros de distância, acompanharam-nos, fizeram-se ouvir e foram fundamentais naquela vitória (0-1, sobre o Tondela)».

Chegado este verão ao clube, depois do empréstimo ao Moreirense, pelo Benfica, o jovem avançado diz que a integração «tem sido fácil», até pelas presenças de Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, companheiros na seleção nacional sub-21. No entanto, sublinha, «acabei por criar outras relações mais fortes» num grupo «onde fui bem acolhido».

Em Famalicão, Pedro Santos espera jogar mais do que na época passada. Reconhece que já «sabia que seria difícil entrar de caras no onze, mas sou competitivo e quero conquistar o meu lugar», embora sabendo «que temos um plantel de grande qualidade, mas estamos todos a jogar pelo mesmo». Sente-se, por isso, «mais confiante e tenho vindo a conquistar o meu lugar aos poucos», tendo já sido utilizado nas duas primeiras partidas.

O FC Famalicão recebe, este domingo, o Gil Vicente. Às 15h30, no Estádio Municipal, disputa-se a terceira jornada da I Liga. O Famalicão soma duas vitórias, enquanto que os gilistas têm uma vitória e uma derrota. Em caso de vitória do conjunto famalicense será igualado o melhor arranque de sempre no campeonato nacional: três vitórias consecutivas, feito conseguido na época passada.

Famalicão: Escuteiros de Calendário vivem aventura na Suíça

O Agrupamento de Escuteiros 291 de Calendário, que a 21 de julho celebrou o 84.º aniversário, realizou recentemente uma atividade na Suíça, planeada desde 2022.

De 11 a 16 de agosto, participaram no mini jamboree permanente, no Centro Escutista de Kandersteg (KISC), e também passaram uma noite no Centro Escutista de Genebra.

Cerca de seis dezenas de escuteiros partiram de Vila Nova de Famalicão no dia 9 deste mês, regressando a Calendário no passado domingo. Entre os participantes estiveram 9 dos 24 lobitos, 12 dos 16 exploradores, 20 dos 25 pioneiros, 5 dos 6 caminheiros e 13 dos 19 dirigentes. Recorde-se que agrupamento conta atualmente com 90 elementos

Durante a estadia, conviveram com escuteiros de diversos países, como Austrália, Chipre, Inglaterra, França e Portugal, entre outros.

Segundo Ana Sousa, atual chefe do agrupamento, depois desta grande atividade, «todos chegaram a casa felizes e cansados, pois aproveitaram ao máximo a aventura, as belas paisagens e fomentaram o espírito de equipa. Trazem uma mochila cheia de memórias para partilhar».

Após esta primeira grande atividade internacional, que envolveu a maioria dos elementos do agrupamento, o 291 retoma em setembro o ano escutista. ManSanches

 

Famalicão: Equipa feminina joga este sábado com o Valadares Gaia

Na manhã deste sábado, às 10h30, a equipa feminina do FC Famalicão realiza mais um jogo de preparação para a época desportiva. No Estádio do Passal, em Ribeirão, o conjunto famalicense recebe o Valadares Gaia, formação que também compete na Liga BPI. O jogo é de entrada livre.

O jogo de apresentação da equipa treinada por Júnior Santos está marcado para o dia 6 de setembro, às 19 horas, com o Gil Vicente.

Famalicão: Concerto “Isto é sobre Jesus” com recolha de alimentos para famílias carenciadas

A Igreja Cristã de Famalicão organiza no dia 14 de setembro, pelas 18 horas, no anfiteatro do Parque da Devesa, um concerto intitulado “Isto é sobre Jesus”. A organização promete um final de tarde inesquecível de fé, música e comunhão.

O evento reunirá diversas confissões cristãs, para celebrarem juntas Jesus através da música, do teatro e da multimédia. «Será um momento de encontro, onde se fará ecoar a mensagem, a graça e a vida que há em Cristo», dizem os organizadores.

A Refood foi chamada a participar neste encontro e a ser parceira para a recolha de alimentos não perecíveis a serem entregues pela associação junto das famílias mais carenciadas. A entrada é livre, mas todos são chamados a contribuir com um alimento.

Famalicão: Tasquinhas, desfolhada e vinho doce em Joane

Nos dias 13 e 14 de setembro a vila joanense é palco da Festa das Colheitas. Trata-se de uma organização dos grupos Etnográfico Rusga de Joane, Folclórico Danças e Cantares de Joane e Grupo Infantil e Juvenil de Danças e Cantares de Joane.

Neste certame terá tasquinhas com gastronomia, desfolhada tradicional, vinho doce e animação.

Serão, assim, dois dias de tradição, música e sabores autênticos numa iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Joane e do Município de Famalicão.

Famalicão: CITEVE assina memorando com universidade chinesa para investigação e desenvolvimento

O CITEVE e a Wuhan Textile University, instituição académica de referência na área têxtil na China, assinaram um memorando de cooperação que também envolve o CeNTI.

O acordo, formalizado a 15 de agosto, numa cerimónia em Wuhan, com a presença de Braz Costa, diretor-geral do CITEVE, e dos responsáveis da universidade Xu Weilin (secretário) e Fu Xin (reitor), representa mais um passo na aproximação entre a indústria e a academia, promovendo projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento, bem como o intercâmbio académico entre os dois países.

O protocolo surge após um período exploratório, iniciado em 2023, e pretende abrir portas para iniciativas que vão da qualificação de talentos até à inovação científica aplicada à indústria têxtil, com especial realce na sustentabilidade e na reciclagem de resíduos têxteis.

A Wuhan Textile University atribuiu a Braz Costa o título de Professor Convidado, distinção que sublinha a ação do responsável do CITEVE na modernização e internacionalização da indústria têxtil.

Durante a visita, Braz Costa conheceu o Laboratório Conjunto Nacional-Local, e trocou impressões com a equipa coordenada por Wang Jinfeng sobre novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do setor.

Este acordo, segundo o CITEVE, consolida a cooperação sino-portuguesa num setor considerado estratégico e reforça o posicionamento do centro tecnológico como parceiro internacional de excelência em inovação têxtil.

Foto: Reprodução Facebook Citeve