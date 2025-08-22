Famalicão: Feira das Cebolas na Mostra Comunitária de Gondifelos

Nos dias 30 e 31 de agosto, realiza-se a Mostra Comunitária de Gondifelos que tem como grande destaque a tradicional Feira das Cebolas, que começa às primeiras horas do último dia do mês.
O Parque de Lazer da freguesia será, então, o ponto de encontro entre produtores e os visitantes de um certame que tem raízes na época em que a freguesia era o ponto de encontro para agricultores de Famalicão e concelhos vizinhos como Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Neste evento, os produtores comercializavam cebolas e definiam os preços para o ano.
A Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas do género em Portugal, organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
A Mostra Comunitária, que se realiza no Parque de Lazer, tem o seguinte programa:
Sábado (30 de agosto)
09h00 | II Rota das Cebolas By gps, Passeio de Btt organizado pela Associação Gonditrilhos
14h00 | Insufláveis para crianças
17h00 | Torneio de sueca e malha, organizado pela Comissão Festas São Sebastião
18h45 | Concurso gastronómico “A Cebola É Rainha”, pela Associação Cultural e Recreativa Sentir A Terra
19h30 | Jantar nas tasquinhas
19h30 | Concertinas e cantares ao desafio
21h45 | Inicio passeio das tochas, organizado pelo Motoclube de Gondifelos
21h45 | Atuação do conjunto “Sétima Vaga”
23h00 | Noite de fado
23h45 | Dj’s
Domingo (31 de agosto)
07h00 | Início da Feira das Cebolas
09h00 | Trail “Feira Das Cebolas” 20 e 12 km, organizado pela equipa de atletismo Dragon Club
09h35 | Caminhada “Feira Das Cebolas” 8km
11h30 | Oficina das Cebolas
12h30 | Almoço nas tasquinhas
15h15 | Atuação da Academia Sénior de Gondifelos
16h00 | Tarde de Folclore com os ranchos folclóricos de Gondifelos e de São Pedro do Bairro
18h00 | Encerramento
Ao longo dos dois dias há barraquinhas de comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; insufláveis; passeio a cavalo para as crianças.