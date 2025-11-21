Famalicão: Feira das sopas e doação de brinquedos em Joane

A alegria e o espírito natalício serão cantados na cidade através do projeto “Comunidades (En)Coro”, promovido pelo Município através das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF).

No âmbito desta iniciativa, centenas de famalicenses juntam-se em dez coros representativos das várias freguesias do concelho, oferecendo ao público concertos que prometem emocionar e envolver toda a comunidade.

Os concertos decorrem na Praça – Mercado Municipal, nos dias 1 e 7 de dezembro, das 15 às 17 horas, e no dia 14, das 15 às 17h45, acompanhados por uma exposição e venda de produtos de artesanato local, com a participação de artesãos, produtores e associações famalicenses.

O feriado de 1 de dezembro conta a atuação das CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro, Lousado, Esmeriz, Cabeçudos, Bairro, Carreira e Bente, Delães, Ruivães e Novais, enquanto as CSIF de Castelões, Oliveira S. Mateus, Oliveira S.ª Maria, Riba d’Ave, Pedome, Vale do Este e Área Urbana atuam no sábado, 7 de dezembro.

No dia 14 de dezembro, sobem ao palco as CSIF de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Vale do Pelhe, Joane, Vermoim, Pousada de Saramagos, Mogege, Landim, Avidos, Lagoa e Seide, que encerram a edição deste ano das Comunidades (En)Coro.