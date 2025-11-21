Famalicão: Feira das sopas e doação de brinquedos em Joane

O Agrupamento CNE realiza este sábado, pelas 19 horas, no Centro Escolar (escola primária), uma Feira das Sopas e convida toda a comunidade joanense a participar. Cada inscrição custa 6€ e dá direito à prova de 4 sopas e a uma malga personalizada.
A 1.ª Companhia de Joane da Associação Guias de Portugal está a realizar, até 7 de dezembro, uma recolha de brinquedos novos e usados para tornar o Natal de todas as crianças mais mágico. Pode entregar os brinquedos no salão paroquial (durante os horários da catequese e reunião das Guias), na sacristia da igreja, no Centro Social da Paróquia, nas piscinas e na sede dos escuteiros.