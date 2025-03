Famalicão: Feira das Sopas, este sábado, em Cabeçudos

O mau tempo verificado na madrugada desta quinta-feira, com vento forte, transformou as instalações da Associação Desportiva e Cultural de Novais numa área impraticável para a atividade desportiva. As redes de vedação foram totalmente danificadas, bem como as balizas. Os danos são avultados e deixa o clube sem possibilidade de usar o espaço para treinos e jogos da AFSA.

Serafim Azevedo, presidente do clube, refere que «esta vedação tem já 27 anos e já estava nas nossas intenções substitui-la no final da época, para não afetarmos a prática desportiva». Com o sucedido «teremos que acelerar a substituição», conta o dirigente.

O espaço está agora impraticável e os treinos da equipa de futsal, que compete na AFSA, foram já cancelados. Há um jogo agendado para sábado e o clube tem, agora, de encontrar uma alternativa.