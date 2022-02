Famalicão: Feira das Sopinhas regressa a Avidos

As Solenidades do Senhor dos Passos, em Arnoso Santa Maria, decorrem nos dias 12 e 13 de março e contemplam a Procissão dos Passos, na tarde do último dia das celebrações.

Na noite do dia 12, às 20h30, celebra-se eucaristia e, às 21h15, decorre o concerto Paixão do Senhor, com a participação dos Arautos do Evangelho. No domingo, dia 13, às 10h30, eucaristia em honra do Senhor dos Passos; à tarde, às 14h30, receção à Banda Marcial de Arnoso e autoridades civis e religiosas, e trinta minutos depois tem lugar a Solene Procissão dos Passos.