Este ano, o certame reúne cerca de 71 artesãos, de diferentes pontos do país, 30 produtores gastronómicos e 10 espaços de restauração, além de animação diária. Tudo reunido na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), entre 28 de agosto e 6 de setembro.

Este ano realiza-se num espaço totalmente aberto, com uma nova disposição de stands, que procura aproximar ainda mais a feira da cidade e proporcionar uma experiência mais envolvente aos visitantes.

Outra das novidades é a existência de dois palcos. No palco principal, no topo sul da Praça Mouzinho de Albuquerque, concentra-se a generalidade da programação musical; o palco tradição, junto à Praça-Mercado Municipal, será dedicado à cultura popular, recebendo as Tardes de Folclore e o Festival de Cantares ao Desafio.

A abertura, a 28 de agosto, fica a cargo da Big Band de Riba d’Ave e Costinha. Pelo palco passarão também Victor Rodrigues, Maria do Sameiro, Alvorada Musical e Maria Gil, a par de momentos dedicados ao folclore e às tradições populares.

Entre os destaques da programação estão Rui Veloso, a 1 de setembro; o Festival de Fado com Joana Amendoeira; Sandy Kilpatrick; Zimbre Brass Band; e Toy, que atua na noite de 4 de setembro; no dia seguinte, sobem ao palco Jess e Chico da Tina. A 41.ª edição encerra a 6 de setembro, com Cantares ao Desafio e a Banda Marcial de Arnoso.

Horários: a Feira pode ser visitada de segunda a quinta-feira, entre as 18h00 e as 23h00; às sextas-feiras, das 18h00 à 1h00, e aos sábados, das 14h00 à 1h00. No domingo, dia 30, estará aberta das 14h00 às 23h00 e, no último dia do certame, domingo, 6 de setembro, das 14h00 às 21h00.

Na área da restauração, a abertura está agendada para sexta-feira, dia 28, entre as 18h00 e as 2h00. De segunda a quinta-feira, as tasquinhas funcionam das 12h00 à meia-noite, enquanto na sexta-feira, dia 4, e aos sábados, o horário prolonga-se das 12h00 às 2h00. No domingo, dia 30, a restauração estará disponível das 12h00 à meia-noite e, no domingo, dia 6, das 12h00 às 22h00. Durante a semana, a abertura no horário de almoço é opcional para as tasquinhas e para a venda ambulante.