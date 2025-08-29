Concelho, Sociedade

Famalicão: Feira de Artesanato e Gastronomia abre hoje às 18h00

Abre portas esta sexta-feira a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

O certame, a funcionar na Praça Mouzinho de Albuquerque, no centro da cidade, tem abertura agendada para as 18h00

Para além do artesanato e gastronomia, as noites ficam marcadas pela animação musical. Neste primeiro dia sobe ao palco Liliana Oliveira com Coração Minhoto. O concerto está marcado para as 22h30.

A entrada é livre.

Famalicão: Suíça chama Roméo Beney

O jogador do FC Famalicão, contratado este verão, consta da convocatória da seleção sub-21 da Suíça. Roméo Beney foi chamado para a partida com a Estónia, jogo inaugural da fase de qualificação para o Europeu.. A partida, do Grupo C, está agendada para 5 setembro.

Da agenda da seleção suíça consta, ainda, um jogo de preparação, com a Albânia, no dia 8 de setembro.

No Famalicão, Roméo foi suplente utilizado nas duas primeiras partidas da I Liga. No jogo com o Gil Vicente, no domingo passado, o extremo não foi chamado aos convocados devido a uma lesão muscular.

Famalicão: Idosa gravemente atropelada pelo autocarro que tinha acabado de a deixar em Joane

Uma mulher, com 78 anos de idade, foi atropelada pelo autocarro onde seguia, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o incidente deu-se depois do autocarro ter feito uma paragem para deixar a vítima. Por razões desconhecidas, o transporte público arrancou ainda com a mulher a descer do veículo, tendo depois passado por cima de um dos membros.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Braga. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de vida.

 

 

Famalicão: Martim e Gonçalo chamados às seleções sub-19 e sub-16

Os dois jogadores famalicenses estão convocados para a seleção nacional. Martim Cunha, para os sub-19 que, na próxima semana, vão disputar um torneio na Sérvia. Hungria, Montenegro e Sérvia são os adversários.

Gonçalo Santos faz parte das escolhas para a seleção sub-16 que, na Dinamarca, vai disputar o Torneio das 4 Nações, com a Roménia, Turquia e o conjunto dinamarquês.

Martim e Gonçalo são atletas do FC Porto.

Vale do Ave: Dificuldades de três grupos têxteis colocam em causa a vida de centenas de trabalhadores

Três grupos têxteis, com unidades no Vale do Ave e com ramificações em Guimarães, Famalicão, Vizela e Santo Tirso, estão em dificuldades e avançaram para Processos Especiais de Revilalização (PER). Estes grupos dão emprego direto a cerca de duas mil pessoas. A notícia é avançada pelo JN.

O Grupo Polopiqué, com sede em Santo Tirso, tem em andamento uma reestruturação, com recurso ao PER para algumas das unidades e pedidos de insolvência para outras. As várias empresas empregam 800 pessoas e metade serão despedidas.

Serão encerradas duas das unidades de produção, reestruturada dívida com a banca, venda de ativos e a concentração nos negócios que geram maior rendimento. O PER é para as sociedades das áreas de acabamentos e da Polopiqué Comércio, além do pedido de insolvência das unidades de tecidos e de confeção, apurou o ECO.

O mesmo acontece na JF Almeida, de Moreira de Cónegos, que também apresentou PER. A 1 de agosto, um fornecedor de produtos químicos avançou com um pedido de insolvência da StampDyeing – Tintutaria, Estamparia e Acabamentos, que emprega 100 trabalhadores.

A StampDyeing, com sede em Ponte, Guimarães, faz parte do universo empresarial da Mabera que, em 2021, resgatou a histórica têxtil Coelima, pagando 3,7 milhões de euros para a tirar da bancarrota.

Água contaminada afasta banhistas de seis praias da Póvoa de Varzim

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recomendou esta quinta-feira que não se tomem banhos em seis praias da zona norte da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado por causa de bactérias encontradas na água, com níveis acima do permitido. As praias afetadas são as do Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel e Lagoa I e II.

Segundo a Polícia Marítima local, os resultados vieram das análises de rotina feitas pela APA. A zona abrangida vai desde as piscinas da Varzim Lazer até um pouco a norte do Hotel Vermar.