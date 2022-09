Famalicão: Feira de Artesanato e Gastronomia abre portas às 18 horas desta sexta-feira

Os primeiros dias do novo ano letivo na Associação Gerações, que começou na passada segunda-feira, está a ser animado com o projeto CRIARTE que foi implementado no terceiro trimestre do ano letivo passado.

Com as suas valências de creche (três salas), pré –escolar (também três salas), clube sénior (138 utentes) e centro educativo (35 crianças), totalmente preenchidas, a Gerações desafiou as crianças a recolherem com os pais o lixo que encontrassem na praia, prometendo-lhes surpresas no arranque do novo ano letivo, no âmbito do CRIARTE que inspira a materialização da arte.

As crianças recolheram na praia restos de cotonetes, “pauzinhos” de gelados, restos de redes, de cordas e de embalagens, restos de plásticos abandonados nos areais e trouxeram-nos para a Gerações. Com a ajuda das educadoras, técnicas e pessoal de apoio, transformaram o lixo em “obras de arte”: pinturas, pequenas esculturas, paisagens do mar e da areia são as imagens que resultaram deste aproveitamento do lixo recolhido.

Deste modo, para além de ajudarem a limpar espaços que são de uso coletivo, as crianças transformaram esse lixo em pequenas “obras de arte” feitas à medida de cada uma, pondo em prática aquilo que é hoje designado como “economia circular. A arte que gera arte tem-se revelado também com o CRIARTE uma grande fonte de inspiração, dando origem a colagens, desenhos, pinturas e pequenas esculturas.