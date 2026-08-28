A 41.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão arranca esta sexta-feira, na Praça Mouzinho de Albuquerque, com um programa que promete marcar o início de um dos eventos mais emblemáticos do concelho.

A abertura oficial da feira está marcada para as 18h00, dando início a dez dias dedicados ao artesanato, à gastronomia e à animação cultural. A partir das 21h00, sobe ao palco a Big Band de Riba d’Ave, seguindo-se, pelas 22h30, a atuação do artista Costinha, que encerra a programação do primeiro dia.

Até 6 de setembro, o certame reúne mais de uma centena de expositores, entre eles 70 artesãos que irão demonstrar ao vivo diferentes técnicas e ofícios, 30 produtores gastronómicos e 10 espaços de restauração, proporcionando aos visitantes uma mostra da riqueza cultural e gastronómica de Vila Nova de Famalicão, da região e de vários pontos do país.