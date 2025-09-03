Feira de Artesanato e Gastronomia recebe o 12º Festival de Fado de Famalicão

Hélder Nunes, candidato do Chega à Junta de Freguesia de Ribeirão nas eleições autárquicas de 2025, propõe-se transformar a freguesia «num exemplo de segurança, identidade e prosperidade».

Uma das medidas é a criação de um Gabinete de Apoio à Habitação, para a recuperação de casas para arrendamento acessível a «famílias portuguesas», com exclusão de «beneficiários de políticas migratórias irresponsáveis», de forma a garantir que «as casas sirvam primeiro quem é de Ribeirão», realça. Nesta rubrica da habitação inclui fundos de reabilitação para devolver vida a edifícios degradados.

«É inadmissível termos casas a cair e famílias portuguesas sem condições dignas. Vamos devolver estas casas ao povo de Ribeirão e transformar o abandono em futuro», defende Hélder Nunes.

O candidato, trabalhador da Acwin, propõe, também, “Ribeirão seguro e português” com videovigilância em zonas «rurais críticas e parcerias com a GNR para rondas regulares, travando a criminalidade e a imigração ilegal».

Ao nível Ambiental, tem agendado espaço verde com trilhos, árvores autóctones e áreas para eventos culturais; na Saúde quer a expansão do programa “+ Vida na Freguesia” com atividades para seniores, apoio domiciliário e eventos de saúde direcionados prioritariamente para os portugueses que «contribuíram e contribuem para a comunidade». Há, ainda, a área da Gestão Eficiente e Preventiva, com plano de inspeções regulares em resposta imediata a problemas de infraestruturas e comunicação direta com a Junta.

Em conclusão, Hélder Nunes sublinha que «Ribeirão é a minha casa, o lugar onde sou feliz e onde quero ver os meus conterrâneos prosperarem. Como candidato do Chega, luto por uma freguesia justa, segura e orgulhosa das suas raízes. A recuperação das casas devolutas será o motor desta mudança — porque o futuro constrói-se a partir da nossa terra e das nossas famílias».