Famalicão: Feira de artigos em segunda mão regressa à Praça-Mercado

A Praça – Mercado de Famalicão recebe na tarde deste sábado, entre as 16 e as 20 horas, mais uma edição do ‘Out of the Closet’, a feira de artigos de vestuário e acessórios em 2ª mão, que se junta o projeto ‘Faz-ReFaz’, com um atelier de construção de sacos de tecido com recurso a materiais de desperdício da produção industrial.

A inscrição no atelier ‘Confeção de Sacos de Tecido’ é gratuita e pode ser feita através de email fazrefaz@famalicao.pt . O ‘Faz-Refaz’ é um programa de dinamização de atividades de convívio comunitário e combate ao isolamento, que resulta de uma parceria da Divisão de Solidariedade Social do município com a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Lousado. Esta é a primeira vez que se junta à iniciativa ‘Out of the Closet’.

O ‘Out of the Closet’ é uma feira de artigos de vestuário em segunda mão que acontece com periodicidade mensal, sempre ao sábado, juntando, todos os meses, cerca de três dezenas de bancas de vendedores na Praça – Mercado de Famalicão. A iniciativa segue a premissa do reaproveitamento de peças de vestuário e produtos têxteis.