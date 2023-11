Famalicão: Feira de Outono em Vermoim

Os atletas da Associação Desportiva Ninense já têm melhores condições para a prática desportiva, com o novo campo sintético de futebol 11. Os melhoramentos no piso tiveram o apoio do município de Famalicão no valor de 149 mil euros. Uma obra que foi além do campo, uma vez que contou com a cobertura para a garagem e a pavimentação do acesso ao campo de jogos, apoiadas pela autarquia no montante de 28 mil euros.

No jogo de estreia participou o presidente da Câmara Municipal, que enalteceu a importância das infraestruturas para a prática desportiva. «São investimentos importantes para os clubes e associações, que com melhores condições formam mais e melhores atletas», referiu Mário Passos. «Queremos cada vez mais famalicenses a praticar desporto e nessa perspetiva as infraestruturas são fundamentais», acrescentou.

«Sem os apoios do Município e da Junta de Freguesia não teria sido possível concretizar estas obras», apontou Amadeu Costa, presidente da Associação Desportiva Ninense. O dirigente lembrou o crescimento da população da freguesia nos últimos anos, o que, na sua opinião, «tem trazido mais crianças e jovens ao clube e é fundamental que tenhamos boas condições para os receber e formar». Este ano, são 180 as crianças e jovens que fazem parte dos escalões de formação do clube ninense.