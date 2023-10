Famalicão: Feira de Outono na Escola de Cabeçudos

Na Baja TT Oeste de Portugal, o Team Transfradelos viu o seu piloto Tiago Reis alcançar a vitória e conquistar o título nacional; Edgar Reis foi sexto classificado da geral e Daniel Silva terminou na sétima posição entre os t3 (18º da geral).

O Team Transfradelos fala da conquista de Tiago Reis como «uma vitória que nos deixa muito satisfeitos e que nos orgulha enquanto equipa».

Edgar Reis admite que «vínhamos com muita vontade de fazer uma boa corrida, depois da desistência com problemas mecânicos em Reguengos». Acompanhado por Tiago Neves, Edgar Reis admite ter conseguido «andar rápido, num percurso que não nos favorecia, porque era muito encadeado, mas conseguimos manter o nosso ritmo de início ao fim, sem grandes problemas, o que nos deixou satisfeitos».

Já Daniel Silva e Hugo Lopes terminaram a prova na sétima posição entre os T3 (no 18ºlugar da geral). O piloto confessa que «não foi uma prova fácil para nós. No Setor Seletivo de sábado perdemos muito tempo com alguns problemas no Can Am; no domingo fomos tentar recuperar alguma coisa mas apanhamos muitos pilotos e voltamos a sofrer um furo na parte final da corrida», descreve Daniel Silva.

Finalizada a Baja do Oeste há ainda uma última prova do calendário, a Baja Portalegre 500, a disputar no final do mês de outubro.