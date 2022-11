Famalicão: Feira de Outono no salão paroquial de Vermoim

A «locomotiva de desenvolvimento sustentável da região do Ave, da região do Norte e do próprio país» está sedeada em VN Famalicão. A declaração é do professor Ricardo Reis, do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (CESOP-Local), proferida durante a apresentação do ‘Índice de Sustentabilidade Municipal 2022’, que decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, nos Paços do Concelho.

O concelho atingiu uma pontuação de 69,3, no índice, acima da média nacional (63,8) e da região Norte (63,6). Esta pontuação significa que Vila Nova de Famalicão já cumpriu quase 70% do caminho para o desenvolvimento sustentável, de acordo com os dados obtidos através dos 133 indicadores que compõem o relatório. Segundo Ricardo Reis, a evolução do concelho tem sido de «crescimento estável e positivo e sempre acima da média nacional», com destaque para «um crescimento mais acentuado» na questão social e «um alto desempenho» na área da Educação.

O presidente da Câmara Municipal regista os resultados «com enorme apreço e satisfação», mas quer mais. Diz Mário Passos que quer «continuar a evoluir no sentido de uma coesão social e ambiental cada vez mais sólida e contribuir, também cada vez mais, para as metas nacionais». O autarca vê nestes índices «ferramentas de trabalho muito importantes para entender onde estamos e como estamos» e, a partir desta informação, «definir e ajustar as políticas públicas».

Os indicadores utilizados no relatório representam as metas previstas na Agenda 2030, um plano de ação global que reúne os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), ‘Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável’, aprovada por unanimidade por 193 Estados-Membros, em 2015 e que vigora desde 2016, até 2030.

O ‘Índice de Sustentabilidade Municipal’ está disponível para consulta na página https://www.famalicao.pt/edicoes-digitais e https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/relat_ism2022_vnf .