A comunidade de Cavalões continua focada nas obras da igreja e no próximo domingo realiza uma feira de S. Miguel e quem quiser pode encomendar papas de sarrabulho. As encomendas podem ser feitas até esta sexta-feira, pelo 916 971 899.

A feira de S. Miguel, que vai decorrer durante a manhã, junto à igreja, terá à venda batatas, milho, legumes, charcutaria, bolos, animais, café e outros bens.

Será uma manhã para comprar produtos locais, conviver e manter viva a tradição desta comunidade que está envolvida na angariação de receitas para as obras da igreja.