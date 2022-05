Famalicão: Feira do Emprego abre esta quinta-feira

Mário Passos visitou, esta terça-feira, o território de Gondifelos, Cavalões e Outiz e deixou garantias de mais medidas para a preservação dos rios e o apoio à construção de uma estrutura para a caixa multibanco em Cavalões com todas as condições de segurança. No âmbito do roteiro Presidência de Proximidade, o autarca percorreu esta união de freguesias, acompanhado pelo executivo local, liderado por Manuel Novais.

No final, o presidente da Câmara Municipal referiu que «estamos a canalizar esforços para zelar pelos nossos rios e colmatar perdas arbóreas». Mais do que limpar os rios, as suas margens e as zonas florestais, Mário Passos sinaliza que «estamos perante uma necessidade de consciencialização das pessoas para a preservação e vigia destes locais, em particular, das zonas ribeirinhas, nomeadamente através da recuperação da figura do “Guarda-Rios”».

Sobre a relocalização da caixa multibanco de Cavalões, situada na sede da Junta de Freguesia, e que carece de condições de segurança, o edil esclareceu que a Câmara Municipal irá apoiar a construção da estrutura conforme definido pelas entidades competentes. A caixa multibanco permanecerá nas imediações da sede da Junta, e vai implicar um apoio financeiro na ordem dos 15 mil euros.

Durante a visita, Mário Passos também constatou situações relacionadas com a manutenção e pavimentação de arruamentos, o reforço da luz pública, a eventual reabilitação do infantário de Outiz e a criação de um novo parque infantil em Cavalões, em consonância com o grupo desportivo desta localidade.

No Parque de Lazer de Gondifelos, reuniu com cerca de meia centena de representantes de associações, empresas e grupos informais das três freguesias. No encontro foram expostos assuntos como o alargamento da rede de gás, o reforço dos transportes públicos e preocupações relacionadas com descargas ilegais nos rios e a necessidade de limpeza e preservação dos mesmos.

Este périplo de Mário Passos pelo território famalicense visa aproximar os cidadãos, num exercício de gestão municipal aberta e inclusiva, para colher opiniões e contributos da população.