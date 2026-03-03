Concelho, Educação

Famalicão: Feira do Ensino Secundário para orientar os jovens na próxima fase de ensino

Está previsto que mais de 1200 alunos do 9.º ano de escolaridade passem, entre os dias 10 e 12 de março, pela Feira do Ensino Secundário, que vai decorrer no Famalicão IN HUB, em Vale São Cosme.

Através de espaços interativos, jogos e desafios, os alunos terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre planos curriculares e saídas profissionais.

O objetivo é ajudar os alunos a escolherem o seu futuro escolar e profissional. Assim, o antigo CIIES transforma-se, durante três dias, num grande centro de orientação e experimentação com o objetivo de ajudar os jovens famalicenses a explorar toda a oferta formativa disponível no concelho.

Estarão presentes 13 instituições de ensino que apresentam um leque de 39 cursos, divididos entre quatro de cariz científico-humanístico e 35 de vertente profissional, abrangendo áreas das Artes e Design, Tecnologias de Metalomecânica, Informática, Saúde e Apoio à Gestão.

Uma das novidades deste ano é a participação direta de várias empresas na dinamização das atividades, que vão proporcionar aos estudantes um contacto prático com a realidade do mercado de trabalho.

«Esta feira funciona como uma janela aberta para o futuro, oferecendo ferramentas reais para que os jovens tomem decisões conscientes e alinhadas com as suas ambições. O objetivo é garantir que o talento famalicense continue a ser o motor de desenvolvimento da nossa região», aponta o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que visitará o evento no dia 10 de março, a partir das 14h00.

Criança operada por engano no Hospital de Riba d’Ave

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.

Famalicão: Academia Alçapão celebra a poesia

A Academia Alçapão comemora, no dia 21 de março, pelas 21h30, o Dia Mundial da Poesia com uma nova iniciativa, intitulada “No Fio da Palavra”.

Será na sede da Academia Alçapão, situada na Rua do Couce, Requião.

A poesia estará em destaque com autores e convidados, num momento de partilha e apreço pela poesia e pela palavra escrita.

Nesta primeira sessão, José Miguel Oliveira, da Alçapão, promove, em parceria com Paulo Esse, do movimento Face to Face Book to Book (FFBB), um recital livre de poesia. Entrada livre. Sujeita à lotação da sala.

 

Famalicão: Equipa sub-23, a perder 2-0, empata nos últimos minutos

Esta terça-feira, a contar para a jornada 8 da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão arrancou um empate, a dois golos, diante do Santa Clara.

No campo n.º 2 do Estádio Municipal, a equipa visitante esteve a vencer até bem perto do final do encontro, mas os famalicense conseguiram resgatar a igualdade com golos de Simão Neto (87’) e Vojin Serafimovic (90+5’).

A equipa de Nicola Popovic é segunda da classificação, com 12 pontos. Na próxima jornada, visitam Matosinhos para defrontar o Leixões.

Famalicão: Agrupamento Padre Benjamim Salgado com três prémios nos Jovens Repórteres para o Ambiente

O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (Joane) arrecadou três prémios no Seminário Nacional dos Jovens Repórteres para o Ambiente, que decorreu entre 27 de fevereiro e o dia 1 de março, em Águeda.

Nos trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo 2025/26, a Escola pe. Benjamim Salgado conquistou um primeiro lugar com um artigo jornalístico (escalão 15-18 anos), escrito por João Hernâni da Costa e Vaz da turma 11.º G. Houve, ainda um terceiro lugar pelo trabalho dos alunos da turma 3Q do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil.

Relativamente aos posters dos projetos em curso, neste ano letivo, a AEPBS apresentou um intitulado “Descobrir a biodiversidade num trilho”, também da autoria do aluno João Hernâni Vaz, do 12.º F, que ficou em segundo lugar.

Duas professoras e quatro alunas do Agrupamento estiveram presentes do Seminário. Uma oportunidade para fomentar a comunicação, partilhar objetivos e trocar experiências. Debateram-se as vertentes da investigação, jornalismo e internet, fotografia e multimédia, através de workshops.

A professora Coordenadora do projeto, Susana Costa, destaca a participação neste seminário das alunas Rosa Dias, da turma 9.ºB, Eva Oliveira, da turma 11.ºB, Isabela Astorga e Maria Oliveira, ambas da turma 11.ºE, que, durante três dias “vestiram a camisola JRA” «demonstrando espírito de equipa, muito interesse e envolvimento nas várias atividades desenvolvidas. Esta experiência constituiu uma mais-valia para o desenvolvimento de inúmeras competências privilegiadas à saída da escolaridade obrigatória e abriu portas para que estas alunas possam vir a participar em missões JRA futuras».

Famalicão: Campanha de adoção de árvores regressa à Praça-Mercado Municipal

No dia 22 de março há nova campanha de adoção de árvores, promovida pelo Município de Famalicão. A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 12h00, na Praça-Mercado, e é aberta à comunidade.

Cada famalicense poderá adotar até três exemplares, num total de 3000 árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

À semelhança das anteriores, a campanha de adoção de árvores integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

Recorde-se que o Município está a promover o projeto “100 000 árvores para 2030”, reafirmando o seu compromisso «com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais presentes e futuros».

Famalicão: Teatro no quarto encontro Eco-Escolas

No IV Encontro Concelhio Eco-Escolas vai estrear a peça de teatro “A Árvore da Minha Avó”, com o objetivo de reforçar a educação e sensibilização ambiental. Assume um registo multidisciplinar, combinando marionetas, máscaras e artes circenses.

O espetáculo realiza-se de 9 e 13 de março, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, com sessões marcadas para as 10h30 e as 15 horas. Está previsto que chegue a 1650 participantes (uma turma por cada estabelecimento de ensino).

O objetivo passa por estimular o pensamento crítico, a reflexão e o sentido de responsabilidade ambiental entre os alunos.

A peça decorre à sombra de uma árvore e acompanha a história de uma criança que aprende a valorizar a natureza através dos ensinamentos da avó, reforçando a ideia de que a preservação ambiental depende da ação coletiva e individual.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é o município com mais Eco-Escolas do país. São 80 instituições educativas galardoadas que, ao longo do ano letivo, trabalham domínios como Resíduos, Água, Energia, Biodiversidade, Agricultura e Espaços Exteriores, Floresta e Alterações Climáticas, consolidando um percurso de sensibilização que visa formar cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com a sustentabilidade.

 