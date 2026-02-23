Famalicão: Feira do Ensino Secundário vai decorrer em Vale S. Cosme

A Feira do Ensino Secundário, promovida pelo município de Famalicão, em parceria com as entidades da Rede Local de Educação e Formação, realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de março, no In Hub, Vale S. Cosme.

Destina-se aos jovens do 9.º ano de escolaridade, dando-lhes a oportunidade de conhecerem os cursos e as escolas disponíveis para a formação de nível secundário.

Nesta Feira, os jovens podem conhecer, de forma direta e interativa, as diferentes áreas profissionais e opções formativas que poderão escolher no próximo nível de ensino.

A Feira permite aos alunos observar o que representam os cursos, nomeadamente os profissionais, uma vez que têm expostos projetos trabalhados em contexto escolar. Tem, também, uma dimensão informativa, permitindo aos estudantes conhecer as opções e os percursos formativos.

Estão, também, presentes alunos do secundário, professores, psicólogos e outros agentes educativos.

Recorde-se que a Feira de Ensino Secundário enquadra-se no “Valoriza-te – Programa de Promoção da Empregabilidade”.