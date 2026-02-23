Famalicão: Feira do livro gratuito em Ribeirão

A equipa 365 Running Project venceu coletivamente o trail longo e alcançou a segunda posição coletiva no trail curto no Foz Côa Douro Trail Adventure, que decorreu no domingo, dia 22, reunindo alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade.

Em termos individuais, na distância curta (17 km), Ana Freitas alcançou o 4.º lugar da classificação geral, vencendo ainda o escalão F50. Pedro Oliveira terminou a prova no 9.º lugar da geral, subindo ao pódio como 2.º classificado no escalão M40.

No Trail Longo (31 km), Luís Gonzaga foi um dos grandes protagonistas, conquistando o 1.º lugar no escalão M40 e o 5.º lugar da classificação geral. Sara Machado alcançou a 10ª posição da geral e o 2.º lugar no escalão FSen, enquanto Andreia Rocha subiu ao pódio no 3.º lugar da classificação geral e igual posição no escalão F40.

A equipa 365 Running Project levou 16 atletas e todos com excelentes prestações, uma vez que terminaram a prova dentro do TOP 10 dos respetivos escalões. Estes resultados ganham ainda maior relevo por se tratar de uma prova integrada no Circuito Best Trails Series, um dos circuitos mais competitivos a nível nacional e internacional.

No grupo, ficou evidente a qualidade atlética, a preparação física e a ambição dos atletas famalicenses. Importa destacar o espírito de grupo que alia a competitividade à amizade.

A organização voltou a estar ao mais alto nível, numa prova reconhecida pela sua qualidade e exigência técnica, liderada por um dos maiores nomes do Trail Running português, Carlos Sá, atualmente dedicado à organização de eventos desportivos.