Famalicão: Feira do livro gratuito em Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, no dia 28 de março, uma Feira do Livro Gratuito, à disposição de quem quiser. Será em frente à Junta de Freguesia.

Para tal, lança o repto a quem tem livros em casa e que não tenha particular interesse em guardá-los, para os doar (entregar na sede da Junta) a fim de serem úteis a outros.

Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura, a par da iniciativa “Casinha dos Livros”, que disponibiliza livros infantis, infanto-juvenis e de literatura, de forma gratuita e sem compromisso em devolver, embora convide a trazer livros para troca.

Famalicão começa o ano com mais de 4 mil desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em janeiro de 2026, um total de 4.032 desempregados. Os dados mais recentes foram divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, no balanço referente ao primeiro mês do ano.

Do total de desempregados no concelho, 1.556 são homens e 2.476 são mulheres.

Relativamente ao tempo de inscrição, 2.595 pessoas estão desempregadas há menos de um ano, enquanto 1.437 procuram trabalho há um ano ou mais.

Quanto à procura de emprego, 257 pessoas procuram o primeiro emprego e 3.775 estão à procura de uma nova experiência no mercado de trabalho.

Em comparação com o mês anterior, dezembro de 2025, registavam-se 3.866 desempregados em Famalicão, o que representa um aumento de 166 pessoas em janeiro.

Famalicão: Escuteiros de Oliveira Santa Maria têm uma nova sede

O Agrupamento 442 de Oliveira Santa Maria tem uma nova sede que foi inaugurada no passado domingo, dia 22 de fevereiro. O Agrupamento, que no próximo ano celebra 55 anos, estava instalado, desde 2017, na antiga Escola Primária do Mosteiro. Agora, os cerca de 80 elementos passam a ter melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades.

A renovação e ampliação, que contou com um apoio municipal de 105 mil euros, foi analisada pelo presidente da Câmara da seguinte forma: «este espaço traduz o nosso compromisso com as pessoas e com as instituições que contribuem diariamente para a formação dos nossos jovens. Com esta intervenção, estamos a valorizar e a dar ainda mais vida ao excelente trabalho que o Agrupamento tem vindo a desenvolver na comunidade ao longo de mais de meio século», frisou.

Na inauguração estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos; o presidente da Junta de Freguesia, António Pereira, e o vereador das Freguesias, Augusto Lima.

 

Famalicão: 365 Running Project vence coletivamente Foz Côa Douro Trail Adventure

A equipa 365 Running Project venceu coletivamente o trail longo e alcançou a segunda posição coletiva no trail curto no Foz Côa Douro Trail Adventure, que decorreu no domingo, dia 22, reunindo alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade.

Em termos individuais, na distância curta (17 km), Ana Freitas alcançou o 4.º lugar da classificação geral, vencendo ainda o escalão F50. Pedro Oliveira terminou a prova no 9.º lugar da geral, subindo ao pódio como 2.º classificado no escalão M40.

No Trail Longo (31 km), Luís Gonzaga foi um dos grandes protagonistas, conquistando o 1.º lugar no escalão M40 e o 5.º lugar da classificação geral. Sara Machado alcançou a 10ª posição da geral e o 2.º lugar no escalão FSen, enquanto Andreia Rocha subiu ao pódio no 3.º lugar da classificação geral e igual posição no escalão F40.

A equipa 365 Running Project levou 16 atletas e todos com excelentes prestações, uma vez que terminaram a prova dentro do TOP 10 dos respetivos escalões. Estes resultados ganham ainda maior relevo por se tratar de uma prova integrada no Circuito Best Trails Series, um dos circuitos mais competitivos a nível nacional e internacional.

No grupo, ficou evidente a qualidade atlética, a preparação física e a ambição dos atletas famalicenses. Importa destacar o espírito de grupo que alia a competitividade à amizade.

A organização voltou a estar ao mais alto nível, numa prova reconhecida pela sua qualidade e exigência técnica, liderada por um dos maiores nomes do Trail Running português, Carlos Sá, atualmente dedicado à organização de eventos desportivos.

Famalicão: PASEC destaca os jovens “que fazem acontecer”

Na Gala Multiplicadores 2025-2026, realizada em Ribeirão, com centenas de participantes, de Portugal e outros países, foram distinguidos 20 jovens que inspiram outros jovens, desde ativistas, dirigentes associativos, professores e empreendedores. Sara Gomes, presidente da PASEC, recebeu o Prémio Referência, pelos 15 anos de dedicação à organização e pelo exemplo de intervenção social e cultural.

Segundo a presidente da PASEC, os prémios pretendem dar a conhecer «histórias inspiradoras, muitas delas anónimas, que mudam a vida de pessoas e comunidades». Uma declaração perante jovens de Portugal e Cabo Verde, Itália, Espanha, Turquia, Brasil, Angola e Suíça.

O vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Santos, assinalou o «papel transformador» ao nível do protagonismo juvenil por parte PASEC no cenário nacional e internacional, e o papel de inovação social e educação não formal que tem revelado nos últimos 24 anos.

Já o vereador da Juventude do Município de Famalicão, Augusto Lima, reconheceu o trabalho da PASEC na promoção de projetos de grande escala, orientados para a capacitação dos jovens e suas comunidades. Fernando Vieira, presidente da FNAJ, Federação Nacional de Associações Juvenis, deu o exemplo único da PASEC junto dos jovens com menos oportunidades. Estiveram ainda representados no evento mais de 50 parceiros da PASEC.

O evento abriu com o momento cénico “Diálogo Místico…”, protagonizado pela Companhia de Dança Arena da PASEC. Teve ainda a atuação da Companhia da Música BPM que estreou o seu novo trabalho.

Famalicão: Atletas do GD Natação com bons resultados no Duatlo de Vila do Conde

Este domingo, em Vila do Conde, vários atletas do GD Natação participaram no duatlo que se realizou nesta cidade e que reuniu centenas de atletas de vários escalões etários.

Com condições favoráveis à prática da modalidade, a prova decorreu com grande intensidade, e os atletas do GD Natação Famalicão – Miguel Carriço, Artur Lima, Gonçalo Martins, Carlos Braga, Miguel Gonçalves, Ezequiel Fernandes, Carlos Cardoso e Rita Sousa – alcançaram classificações relevantes nos respetivos escalões, reflexo do seu empenho e superação numa modalidade que é recente no clube. Nos respetivos escalões, os atletas conseguiram um quarto lugar, um quinto, um sexto, um oitavo e um décimo lugar.

Famalicão: Dinis Rocha e Madalena Silva são campeões nacionais de Dança Desportiva

Dinis Rocha e Madalena Silva, da Apolo Famalicão, sagraram-se campeões nacionais, de Latinas e Standard, no escalão de Juventude Open. Ainda na modalidade a pares, Duarte Carneiro e Rita Moreira conquistaram a medalha de bronze, em Adultos Iniciados Latinas.

Assim, a Apolo Famalicão esteve em grande destaque no Campeonato Nacional de Dança Desportiva, que aconteceu este fim de semana, 21 e 22 de fevereiro, em Loures.

Na modalidade a Solo, Carolina Pinto sagrou-se vice-campeã nacional, e Irene Pereira alcançou o 17° lugar, em Adultos Open.

A Apolo Famalicão «não podia estar mais orgulhosa das brilhantes performances dos seus atletas, que continuam a superar-se. Com o trabalho e rigor da treinadora Bárbara Ribeiro, o clube segue firme no seu percurso para manter e melhorar estes resultados excecionais», refere em nota à imprensa.