Famalicão: Feira do Livro Solidária de Delães cancelada

A partir do próximo sábado, com a abertura da exposição fotográfica da Confraria das Santas Chagas “Fé e Tradição”, na Praça 9 de Abril, começa a programação da Semana Santa de VN Famalicão. Até ao dia 27 de abril, estão programados vários momentos culturais e religiosos, sendo que este ano há algumas novidades. Desde logo, a quarta edição do Mercado Páscoa Doce vai decorrer em dois fins de semana (5, 6 e 12, 13 de abril), na Praça D. Maria II, entre as 10 e as 20 horas.

Ainda no âmbito deste certame, no dia 12, terá lugar o terceiro concurso O Doce de Páscoa, cujas inscrições podem ser feitas até dois dias antes na ACIF, Posto de Turismo e Cartório Paroquial. A Divulgação dos vencedores e a entrega de prémios terá lugar às 12 horas de 12 de abril.

Ainda programação, sempre com destaque para as procissões Ecche Homo e Enterro do Senhor, nas noites dos dias 17 e 18 de abril, no dia 4, a Fundação Cupertino de Miranda recebe, no dia 4, às 21h30, a conferência Cristianismo, Ainda Importa?, com Helena Vilaça, Professora Associada com agregação no Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto; Padre Francisco Carreira, pároco da comunidade de Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão; e Vítor Costa, Pastor da Igreja Cristã de Vila Nova de Famalicão.

No dia seguinte, a partir das 10 horas, a partir da Igreja Matriz Nova, decorre a terceira Caminhada pelo Património Religioso e Histórico. Na noite deste dia, às 21h30, a Igreja Matriz Antiga Cânticos tradicionais da Quaresma, pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

A Via Sacra Jovem, na Praça 9 de Abril, a partir das 21h30, está marcada para o dia 11, com a participação de movimentos jovens da comunidade paroquial de Santo Adrião. Na tarde do dia 12, às 16 horas, e no âmbito do Mercado Páscoa Doce, terá lugar o showcooking “A Cozinha da Tia Cátia”. Para a noite, às 21h30, na Nova Matriz, tem lugar o concerto “Give Us This Day”, de David Maslanka, com a Banda de Música de Vila Nova de Famalicão, sob a direção do maestro Armando Teixeira.

Na manhã de domingo, dia 13, às 10 horas, a Praça 9 de Abril é palco da bênção e procissão de ramos. Às 11 horas, na Nova Matriz, celebra-se a Eucaristia da Paixão. De tarde, a partir das 15h30, do salão paroquial, sai a quarta edição do Cortejo Bíblico com passagem por várias ruas do centro da cidade, terminando na Praça 9 de Abril.

O Concerto Coral Sinfónico de Páscoa, é na noite do dia 16, na Nova Matriz, às 21h30, com o Coro do CCM/Artave e da orquestra Projeto ARTAVE. No dia seguinte, às 18 horas, no mesmo local, celebra-se a Eucaristia da Ceia do Senhor. Às 21 horas, na Praça 9 de Abril, decorre a recriação da Última Ceia; Getsémani e Sinédrio, pelo Grupo de Teatro do Greculeme. Trinta minutos depois, começa a procissão Ecce Homo ou Senhor da Cana Verde.

Na Sexta-feira Santa, às 10h30, na Antiga Matriz, Oração Litúrgica de Laudes; Celebração da Paixão na Nova Matriz, às 14h45; Recriação do Julgamento de Jesus, na Praça 9 de Abril, às 20h30, seguida da Procissão do Enterro do Senhor.

No sábado, dia 19, às 21 horas, decorre a Vigília Pascal na Nova Matriz. No domingo, Eucaristia Solene do Dia da Páscoa, às 8 horas, na Antiga Matriz, seguida da saída dos compassos. Ainda neste dia, às 10h30 e 12h30, celebra-se na Nova Matriz, a Eucaristia Solene do Dia da Páscoa.

De 19 a 27 de abril, pelas ruas da cidade decorre uma exposição de cruzes floridas.