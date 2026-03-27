Famalicão: Feira do Livro Usado com homenagem a António Lobo Antunes

Famalicão: Vereador da Educação visita Forave, uma escola de vanguarda na formação para a indústria 5.0 e IA

O vereador da Educação do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, visitou recentemente a Forave–Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave. Uma iniciativa para aprofundar o conhecimento sobre o projeto educativo da instituição e o seu impacto na comunidade.

O autarca reconhece a relevância da Forave no ecossistema educativo e empresarial, que faz dela um parceiro estratégico na qualificação de pessoas e na construção de um futuro mais tecnológico, sustentável e competitivo.

A aposta da Forave incide em domínios fundamentais como automação, robótica, metalomecânica, programação, mecatrónica, polímeros e gestão, posicionando a instituição como um agente ativo na transição para a Indústria 5.0 — um paradigma que alia tecnologia avançada, inteligência artificial e valorização do talento humano.

Durante a visita, foi conhecer as condições técnicas e pedagógicas que suportam a formação ministrada, recentemente reforçadas com os Centros Tecnológicos Especializados (CTE) Industrial e Informático. Estas infraestruturas integram valências tecnológicas de última geração, nomeadamente laboratórios equipados com sistemas avançados de automação e robótica colaborativa, células industriais simuladas, equipamentos de fabrico assistido por computador (CAD/CAM), impressão 3D e tecnologias de prototipagem rápida, bem como plataformas de desenvolvimento de software, cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados.

Os CTE dispõem ainda de ambientes imersivos e sistemas de simulação digital que permitem replicar contextos industriais reais, potenciando uma aprendizagem prática e altamente diferenciadora. Esta aposta em tecnologia de ponta gerou um forte impacto positivo, elevando as expectativas de Pedro Oliveira quanto à capacidade da FORAVE para qualificar recursos humanos nas áreas mais exigentes da indústria contemporânea.