Famalicão: Feira do Livro Usado com homenagem a António Lobo Antunes

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, na tarde deste sábado, uma Feira do Livro Usado. Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura.
Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo (Calendário) realiza-se este domingo
Os grupos e movimentos paroquiais de Calendário vão encenar, ao vivo, a Via-Sacra, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento, de entrada gratuita, decorrerá às 21 horas deste domingo.
Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.
Famalicão: Vereador da Educação visita Forave, uma escola de vanguarda na formação para a indústria 5.0 e IA
O vereador da Educação do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, visitou recentemente a Forave–Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave. Uma iniciativa para aprofundar o conhecimento sobre o projeto educativo da instituição e o seu impacto na comunidade.
O autarca reconhece a relevância da Forave no ecossistema educativo e empresarial, que faz dela um parceiro estratégico na qualificação de pessoas e na construção de um futuro mais tecnológico, sustentável e competitivo.
A aposta da Forave incide em domínios fundamentais como automação, robótica, metalomecânica, programação, mecatrónica, polímeros e gestão, posicionando a instituição como um agente ativo na transição para a Indústria 5.0 — um paradigma que alia tecnologia avançada, inteligência artificial e valorização do talento humano.
Durante a visita, foi conhecer as condições técnicas e pedagógicas que suportam a formação ministrada, recentemente reforçadas com os Centros Tecnológicos Especializados (CTE) Industrial e Informático. Estas infraestruturas integram valências tecnológicas de última geração, nomeadamente laboratórios equipados com sistemas avançados de automação e robótica colaborativa, células industriais simuladas, equipamentos de fabrico assistido por computador (CAD/CAM), impressão 3D e tecnologias de prototipagem rápida, bem como plataformas de desenvolvimento de software, cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados.
Os CTE dispõem ainda de ambientes imersivos e sistemas de simulação digital que permitem replicar contextos industriais reais, potenciando uma aprendizagem prática e altamente diferenciadora. Esta aposta em tecnologia de ponta gerou um forte impacto positivo, elevando as expectativas de Pedro Oliveira quanto à capacidade da FORAVE para qualificar recursos humanos nas áreas mais exigentes da indústria contemporânea.
Famalicão: Junta de Vermoim mima crianças antes da pausa para a Páscoa
Na véspera da pausa letiva da Páscoa, as crianças das escolas de Vermoim, professores e assistentes operacionais receberam da Junta de Freguesia “coelhinhos” de Páscoa.
Além do presidente da Junta, Bruno Cunha, participaram neste momento de confraternização o diretor do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado, José Moreira, e a professora Silvina Rodrigues.
A Junta diz que o objetivo foi levar um sorriso a todos aqueles que diariamente contribuem para o crescimento, educação e bem-estar das crianças.
«A alegria e o entusiasmo vividos neste momento mostram que são estes pequenos gestos que tornam a nossa comunidade ainda mais unida e especial», refere a Junta.
Banda de Famalicão convida Orfeão (com 110 elementos) para o concerto de Páscoa
A Igreja Matriz Nova recebe, na noite deste sábado, o Concerto de Páscoa, pela Banda de Famalicão. O espetáculo, integrado na programação da Semana Santa, está marcado para as 21h30.
Este ano, é convidado o Orfeão Famalicense que, por estar a comemorar os 110 anos de vida, estará presente com 110 elementos, entre orfeonistas e amigos, atuando em simultâneo com a banda.
A entrada é livre.
Famalicão: Assinados protocolos de 450 mil euros com 43 coletividades desportivas
Ao final da tarde desta quinta-feira teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal, a assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, representantes de 43 coletividades assinaram os protocolos, cujo valor total é de 450 mil euros. O apoio abrange cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.
Com este apoio, o Município prevê que o investimento global para a presente época alcance o recorde de 610 mil euros, abrangendo cerca de 5440 atletas federados em 50 instituições desportivas famalicenses.
Na cerimónia, Mário Passos referiu-se ao concelho como «uma boa referência desportiva», notando que o sucesso se deve, sobretudo, ao trabalho conjunto «para que os projetos desportivos possam continuar em quantidade e em qualidade». O presidente da Câmara reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar «de mãos dadas com as associações» para construir um contexto desportivo «cada vez mais robusto, sólido e consolidado».
O autarca considerou, também, que o investimento municipal na formação desportiva tem registado «um crescimento assinalável e progressivo». Na época 2023/2024 o apoio rondou os 528 mil euros para 5000 atletas federados; em 2024/2025 subiu para 540 mil euros, abrangendo 5236 jovens. O reforço financeiro na presente temporada sublinha, assim, «a prioridade dada pelo município ao crescimento sustentado do número de praticantes no concelho».
Paralelamente ao apoio financeiro direto aos atletas, o Município mantém um plano constante de modernização das infraestruturas desportivas, com investimentos na iluminação LED e na melhoria de balneários e recintos, assegurando que o crescimento do número de atletas é acompanhado por boas condições de treino.
Famalicão: AVC em terceiro lugar nos “Primeiros Norte”
Na segunda fase, primeiros norte, do nacional da 3.ª divisão de voleibol feminino, o AVC é terceiro da classificação, com 10 pontos. Estão cumpridas 7 jornadas e faltam outras tantas para o final desta fase que é liderada pela AA Espinho, com 18 pontos, seguida do CA Madalena.
Na próxima jornada, que é este sábado, às 16 horas, o AVC visita o Infesta, quinto da classificação com 7 pontos.
O vencedor desta fase do nacional da 3.ª divisão sobe de divisão e vai lutar pelo título nacional; o segundo tem direito ao playoff de promoção.