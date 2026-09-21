Em Famalicão, a partir da próxima sexta-feira, começa a Feira Grande de S. Miguel, com a abertura do Mercado de São Miguel, na Praça Mouzinho de Albuquerque, onde está também a Praça da Alimentação; espaços que vão funcionar entre as 10h00 às 24h00, de sexta a domingo.

A programação também contempla momentos recreativos e culturais. Na noite do dia de abertura, às 21h30, realiza-se o concerto “Contratadeiras”, um projeto comunitário com grupos folclóricos famalicenses e, pelas 22h30, decorre o Espetáculo Equestre Famalicense.

No sábado, 26 de setembro, há música popular e folclore, com a atuação de grupos folclóricos famalicenses, a partir das 15h00: Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria, Associação Cultural de Gondifelos, Divino Salvador de Delães e Santa Marinha de Mogege. Pelas 21h30, os visitantes poderão assistir à Gala Equestre Miguel da Fonseca, evento dedicado à cultura e tradições portuguesas que têm como elemento central o cavalo lusitano.

No domingo, a tradição invade a Praça Mouzinho de Albuquerque, com o Desfile de Charretes, pelas 15h00, e a Desfolhada Minhota, pelas 17h00.

Durante o fim de semana há oficinas dedicadas ao pão, no dia 25, pelas 10h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque, e à alimentação sustentável, com Cristina Ferreira, especialista em agricultura biológica, no dia 27, pelas 11h00, na Praça-Mercado Municipal.

A edição deste ano da Feira Grande de S. Miguel termina no recinto da feira semanal com a Feira Franca, que decorre na terça-feira, 29 de setembro, entre as 07h00 e as 18h00. Pelas 14h30, acontece o Desfile de Gado/Concurso Pecuário e, pelas 15h00, a habitual bênção dos animais.

A Feira Grande de S. Miguel, organizada pela Câmara Municipal, é uma das tradições mais antigas do concelho. Instituída no final do século XVI, é uma iniciativa que está intimamente ligada às origens do concelho e à atividade predominante na época: a agricultura.