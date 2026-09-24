Começa esta sexta-feira a Feira Grande de S. Miguel, com a abertura do mercado, na Praça Mouzinho de Albuquerque, onde está também a Praça da Alimentação; estes espaços vão funcionar entre as 10h00 às 24h00, de sexta a domingo.

O dia de abertura, em termos de programação, começa com uma Oficina do Pão, às 10 horas, enquanto que a noite fica reservada para o concerto Contratadeiras, por grupos folclóricos, às 21h30, e, uma hora depois, decorre o espetáculo equestre, a cargo da Famaesquestre Academy.

No sábado, às 15 horas, há folclore com quatro grupos famalicenses: Oliveira Santa Maria, Gondifelos, Divino Salvador Delães e Santa Marinha de Mogege. Às 21h30, tem lugar a Gala Equestre Miguel da Fonseca (Golegã), seguida de concentração de cavalos montados. No domingo, às 11 horas, tem lugar uma Oficina Alimentação Sustentável, por Cristina Ferreira, na Praça-Mercado. De tarde, às 15 horas, desfile de charretes e, às 17 horas, desfolhada minhota.

A terça-feira está reservada para a Feira Franca de S. Miguel, no campo da feira onde também vai decorrer, ás 14h30, o desfile de gado/concurso pecuário. Às 15 horas, também no campo da feira, tem lugar a bênção dos animais.

Recorde-se que a Feira Grande de S. Miguel, organizada pela Câmara Municipal, é uma das tradições mais antigas do concelho. Instituída no final do século XVI, é uma iniciativa que está intimamente ligada às origens do concelho e à atividade predominante na época: a agricultura.