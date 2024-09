Famalicão: Feira Grande de S. Miguel de 27 a 29 de setembro

As festividades a Nossa Senhora do Fastio, em Arnoso Santa Eulália, decorrem entre os dias 15 e 22 de setembro, com um vasto programa religioso e muita animação. Dos vários momentos musicais, realce para os concertos do grupo FammaShow, no dia 20, e de Victor Rodrigues, no dia seguinte.

No domingo, dia 15, o programa contempla, logo pela manhã, uma missa na capela, às 8h30, cantada pelo Grupo Coral Nossa Senhora do Fastio, seguindo-se, uma hora depois, uma caminhada. Entre as 15 e as 19 horas, pode visitar o bazar, com animação a cargo da Associação de Concertinas Monte Santo André.

No dia 18, às 21 horas, celebra-se missa na capela. Já no dia 20, antes do concerto do grupo Fammashow, a partir das 22 horas, há uma celebração eucarística, seguida de procissão de velas. No penúltimo dia, 21 de setembro, a manhã é ao som do grupo de zés p´reiras “Nós e os Outros”, com a noite a começar com missa, às 21 horas, música com Inês Pereira, seguida de Victor Rodrigues, às 22 horas. Depois de uma sessão de fogo, a animação segue a cargo do DJ Félix Barbosa.

No domingo, dia 22, às 11 horas, celebra-se a missa campal, cantada pelo Grupo de Jovens; às 15 horas, dá a entrada a Fanfarra dos BV de Famalicão e, trinta minutos, decorrem atos religiosos, incluindo uma procissão. A atuação do Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo é o último momento da edição deste ano das festividades em honra de Nossa Senhora do Fastio.