Famalicão: Feira Medieval Ibérica Viking montada no centro da cidade

“Automedicação e o Uso indevido de Antibióticos” é o tema da segunda sessão de esclarecimento do projeto “Haja Saúde”, que decorre quarta-feira, 21 de junho, pelas 21 horas, no auditório da Junta de Freguesia de Brufe. De entrada livre, a sessão terá como convidados Fábio Borges, médico do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave (ACES Ave) – Famalicão, e Alexandra Esteves, farmacêutica na Farmácia da Devesa, em Famalicão.

Promover a literacia e educação em Saúde é o grande objetivo desta iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com o Centro Hospitalar do Médio Ave, o ACES AVE – Famalicão e o Hospital Narciso Ferreira.

Esta é a segunda sessão do “Haja Saúde”, sendo que a primeira decorreu na noite do dia 17 de maio, na Casa das Artes, com o tema “Quando ir às Urgências?”.