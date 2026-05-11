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Famalicão: Feirantes podem candidatar-se a novos lugares na feira semanal

Estão abertas, desde esta segunda-feira, as candidaturas para os feirantes já detentores de direito de exploração na feira semanal de Famalicão puderem ocupar outros lugares disponíveis no recinto, resultantes da reestruturação do espaço que o Município está a promover.

As candidaturas aos cerca de cem lugares vagos decorrem durante os próximos dez dias úteis.

O edital prevê, ainda, a alteração de áreas económicas e dá a possibilidade de alteração da delimitação de áreas de venda.

O pedido de candidaturas deve ser formalizado mediante preenchimento de formulário próprio para o efeito, disponível em www.famalicao.pt/balcao-de-servicos (Formulários – Mercados e Feiras).

As medidas foram discutidas pelo executivo municipal com os feirantes e com a Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho e a Associação Feiras e Mercados da Região Norte, «e têm como objetivo tornar a feira semanal de Famalicão mais atrativa e melhorar a atividade comercial», afirma o município.

A reorganização e o novo regulamento de funcionamento da feira semanal resultam das medidas implementadas pelo executivo municipal desde março, quando foram introduzidas novas regras de acesso à feira, sendo apenas permitido o exercício da atividade aos feirantes que cumpram o pagamento das taxas de ocupação, que respeitem o limite do espaço atribuído e garantam a recolha do lixo, deixando o local limpo no final do dia.

O novo regulamento da Feira Semanal de Famalicão foi recentemente aprovado pelo executivo e será agora submetido a discussão pública.

Recentemente, o Município de Vila Nova de Famalicão aprovou também a redução em 30% das taxas de ocupação de espaço para os feirantes da feira semanal, uma ação que teve em conta a conjuntura dos primeiros meses do ano, marcados por intempéries e pela atual situação económica internacional. É uma medida que se vai estender até ao final do ano de 2026, procurando mitigar as dificuldades.

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Adiada decisão sobre grupo que agrediu equipa do hospital de Famalicão

Foi adiada para 28 de maio a leitura do acórdão do processo relacionado com a invasão das urgências do Hospital de Famalicão e agressões a dois enfermeiros e um segurança, ocorridas em fevereiro de 2022.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Guimarães, depois de terem sido comunicadas alterações não substanciais dos factos aos advogados dos 12 arguidos.

Os acusados, nove homens e três mulheres da mesma família, respondem por crimes de ofensa à integridade física qualificada, ameaça, coação agravada, dano com violência e introdução em lugar vedado ao público. Um dos arguidos está ainda acusado de furto.

De acordo com o Ministério Público, o grupo terá entrado à força na zona reservada das urgências para exigir assistência imediata a uma familiar acidentada, sem respeitar os procedimentos de registo e triagem.

Durante os desacatos, os profissionais de saúde e um segurança terão sido agredidos com murros, pontapés e barras metálicas retiradas das macas.

Depois das agressões, os arguidos abandonaram o hospital com a familiar, sem que esta tivesse recebido cuidados médicos. Um dos suspeitos terá ainda levado o telemóvel de um dos enfermeiros.

Famalicão: Ibrahima Ba volta a ser considerado dos melhores defesas da I Liga

Em março, o jovem do FC Famalicão foi considerado o melhor defesa do mês e, agora, em abril, só foi superado por Bednarek, do FC Porto.

O número 5 da equipa portista arrecadou 41,18 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, superando Ibrahima Ba (FC Famalicão) com 9,41 por cento, e Tiago Esgaio (FC Arouca), com 8,24 por cento.

Recorde-se que o jovem defesa central está, atualmente, lesionado.

Solar de Vila Meã e alunos de Enoturismo realizam Summer Wine Party

Na tarde e início da noite do passado sábado, o conhecido e bonito Solar de Vila Meã, em Silveiros, Barcelos, recebeu a Welcome Summer Wine Party, promovida pela turma de pós-gradução em Enoturismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto (ESHT), polo de Vila do Conde.

Entre as 16 e as 20 horas, os participantes celebraram e saborearam a cultura vitivinícola nacional, através de duas das suas regiões mais emblemáticas: Vinhos Verdes e o Douro.

O evento reuniu cerca de 15 produtores que desafiaram os paladares, com uma seleção de referências particularmente pensadas para a época estival. A gastronomia, com o Chef Pedro Dias, também marcou lugar à mesa, que assinou alguns petiscos pensados, particularmente, para harmonizar a experiência vínica com a degustação, com o apoio do sommelier do Solar, João Oliveira.

Como escreve a ESHT a Welcome Summer Wine Party é a prova do «espírito criativo, empreendedor e apaixonado de uma nova geração de profissionais do setor», que reúne +produtores e público «num momento de celebração do vinho e da cultura vínica portuguesa».

FC Famalicão perde na Taça Revelação e termina época

Nesta tarde desta segunda-feira, o FC Famalicão perdeu por 1-4 frente ao Gil Vicente nos quartos de final da Taça Revelação e está fora da competição. Na partida disputada no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o Gil Vicente entrou muito forte e logo aos 6 minutos viu um golo ser anulado por fora de jogo. A pressão alta da equipa gilista acabou por dar frutos pouco tempo depois e, ao minuto 7, Mohamed Kaba inaugurou o marcador, aproveitando uma perda de bola do FC Famalicão na primeira fase de construção.

Os primeiros dez minutos foram de clara superioridade da equipa de Barcelos, que criou várias situações de perigo junto da baliza adversária. Aos 15 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade por falta de Vojin Serafimovic e Gonçalo Maia, chamado à conversão, não desperdiçou aumentando a vantagem para 0-2, aos 16 minutos.

O Gil continuou por cima e ainda voltou a marcar ao minuto 18, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo. O FC Famalicão apenas conseguiu a sua primeira aproximação perigosa à baliza gilista ao minuto 31.

Antes, a partir dos 25 minutos, o ritmo de jogo baixou consideravelmente. A equipa da casa passou a ter mais posse de bola, mas mostrou dificuldades em criar oportunidades claras de golo perante uma organização defensiva sólida do Gil Vicente.

Já perto do intervalo, ao minuto 39, Mohamed Kaba bisou na partida e fez o 0-3, beneficiando de um mau alívio de Serafimovic. Ainda assim, o Famalicão conseguiu reduzir antes do descanso, depois de um penálti cometido pelo guarda-redes gilista, Miguel Vieira, sobre Gonzalo Pastor. Na conversão, Rodrigo Ribeiro não falhou e fez o 1-3.

A primeira parte terminou com claro domínio do conjunto visitante, embora o FC Famalicão tenha conseguido reduzir a desvantagem mesmo em cima do apito para o intervalo.

No regresso dos balneários, Nikola Popovic mexeu na equipa com duas substituições, com as saídas de António Machado e de Rodrigo Pires, e com as entradas de Tiago Galeiras e de Martim Almeida; com isso a equipa melhorou, conseguiu controlar o ritmo do jogo, teve mais posse de bola e mais oportunidades, ficando mesmo a faltar eficácia para conseguir reduzir a desvantagem.

Ao longo da segunda parte, notava-se um Gil Vicente mais na expectativa, também tendo em conta a vantagem por dois golos.

Ao minuto 70, e em mais um erro, agora de Lamine Beye, Mohamed Kaba fez o seu hat-trick no jogo.

Até ao final, o FC Famalicão tentou, mas o guarda-redes do Gil Vicente esteve em grande nível e, assim, conseguiu evitar um golo dos famalicenses que permitisse reduzir distâncias no marcador.

Com esta vitória, o Gil Vicente defronta nas meias-finais o vencedor do jogo entre o Torrense e Leixões.

Para a formação de Nikola Popovic, a época termina com um quarto lugar na série A da 1. ª fase; um 2. º lugar na fase de apuramento de campeão e os quartos de final da Taça de Revelação.

Tiago Torres

 

«Famalicão vai jogar para ganhar na Amadora; só sabemos viver assim», afirma Hugo Oliveira

Na noite desta segunda-feira, a contar para a 33.ª jornada da Liga Portugal, o FC Famalicão desloca-se à Reboleira para defrontar o Estrela da Amadora. Na antevisão à partida, realizada na tarde deste domingo, Hugo Oliveira deu conta que o seu conjunto «vai jogar para ganhar na Amadora e vamos jogar para ganhar na última jornada, só sabemos viver assim».

O técnico perspetivou um jogo «extremamente competitivo entre duas equipas que têm ambições e até obrigações. É assim que vamos para esta partida, lutando pelos nossos ideais e pelos nossos princípios».

Atualmente no 15.º lugar da tabela classificativa, a formação orientada por Cristiano Bacci continua envolvida na luta pela permanência. Ainda assim, o técnico famalicense espera um Estrela «intenso, agressivo e emocionalmente ligado ao contexto da permanência».

Para esta deslocação à Reboleira, os famalicenses, que somam 10 jogos consecutivos sem perder, não poderão contar com Rodrigo Pinheiro, suspenso após ter visto o quinto cartão amarelo no encontro frente ao SL Benfica. Aranda e Ibrahima Ba continuam entregues ao departamento médico.

O FC Famalicão entra para esta ronda no 5.º lugar, posição que poderá garantir acesso às competições europeias, dependendo do desfecho da Taça de Portugal, soma 52 pontos, mais dois do que o perseguidor direto Gil Vicente. A equipa famalicense procura, por isso, somar mais três pontos numa reta final de campeonato decisiva.

Acompanhe todas as incidências deste encontro, através da CIDADE HOJE Rádio.

Tiago Torres

Famalicão: Sub-16 e sub-15 voltam a vencer e brilham na formação do FC Famalicão

Em mais uma jornada com vários jogos dos escalões de formação do FC Famalicão, o destaque vai para as vitórias dos sub-16 e sub-15, que continuam a atravessar um excelente momento nas respetivas competições.

Os sub-19, deslocaram-se ao Olival para defrontar o FC Porto, num encontro em que a equipa orientada por Pedro Oliveira conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos. Enzo Barros e Alexandre Ayrton assinaram os tentos do empate, mas já perto do apito final os portistas chegaram ao 3-2, resultado que confirmou o título de campeão para a equipa da casa.

O FC Famalicão mantém-se assim com 11 pontos e encerra esta fase frente ao SL Benfica, no próximo dia 16 de maio, às 17h00.

Já os sub-17 empataram a uma bola diante do Vitória SC, com Marco Pereira a apontar o golo famalicense, em partida da 13.ª jornada da fase de apuramento de campeão. A formação orientada por André Teixeira soma agora quatro jogos consecutivos sem perder e ocupa o 6.º lugar, com 19 pontos. Na próxima ronda, desloca-se à cidade dos arcebispos, para medir forças com o SC Braga, num encontro agendado para o dia 16 de maio, às 11h00.

Os sub-16 confirmaram o bom momento de forma e alcançaram a quarta vitória consecutiva, desta vez por 3-1. Pote, Rodrigo Bernardo e Eduardo Jorge marcaram os golos da equipa treinada por Rui Alves. Destaque ainda para Miguel Magalhães, que apesar de não ter marcado nesta jornada, continua a liderar a lista de melhores marcadores desta fase de apuramento de campeão.

O FC Famalicão ocupa atualmente a 3.ª posição, com 25 pontos, apenas a um do segundo, o FC Porto. Na última jornada, os famalicenses deslocam-se à Madeira para defrontar o CD Nacional, no dia 31 de maio, às 11h00.

Por fim, os sub-15 venceram o líder CD Feirense por 1-0, graças a um golo de Afonso Coutinho, em mais uma jornada da fase de manutenção. A equipa orientada por Nuno Oliveira soma agora 23 pontos, ficando a quatro da liderança. Na próxima jornada, recebe o SC Salgueiros, num encontro marcado para o dia 17 de maio, às 11h00.