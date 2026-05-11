Famalicão: Feirantes podem candidatar-se a novos lugares na feira semanal

Estão abertas, desde esta segunda-feira, as candidaturas para os feirantes já detentores de direito de exploração na feira semanal de Famalicão puderem ocupar outros lugares disponíveis no recinto, resultantes da reestruturação do espaço que o Município está a promover.

As candidaturas aos cerca de cem lugares vagos decorrem durante os próximos dez dias úteis.

O edital prevê, ainda, a alteração de áreas económicas e dá a possibilidade de alteração da delimitação de áreas de venda.

O pedido de candidaturas deve ser formalizado mediante preenchimento de formulário próprio para o efeito, disponível em www.famalicao.pt/balcao-de-servicos (Formulários – Mercados e Feiras).

As medidas foram discutidas pelo executivo municipal com os feirantes e com a Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho e a Associação Feiras e Mercados da Região Norte, «e têm como objetivo tornar a feira semanal de Famalicão mais atrativa e melhorar a atividade comercial», afirma o município.

A reorganização e o novo regulamento de funcionamento da feira semanal resultam das medidas implementadas pelo executivo municipal desde março, quando foram introduzidas novas regras de acesso à feira, sendo apenas permitido o exercício da atividade aos feirantes que cumpram o pagamento das taxas de ocupação, que respeitem o limite do espaço atribuído e garantam a recolha do lixo, deixando o local limpo no final do dia.

O novo regulamento da Feira Semanal de Famalicão foi recentemente aprovado pelo executivo e será agora submetido a discussão pública.

Recentemente, o Município de Vila Nova de Famalicão aprovou também a redução em 30% das taxas de ocupação de espaço para os feirantes da feira semanal, uma ação que teve em conta a conjuntura dos primeiros meses do ano, marcados por intempéries e pela atual situação económica internacional. É uma medida que se vai estender até ao final do ano de 2026, procurando mitigar as dificuldades.