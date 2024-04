Famalicão: Feirinha da Primevera na escola de S. Miguel o Anjo

Esta quinta-feira, no decurso um patrulhamento proativo na cidade de Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve dois condutores, um do sexo feminino e outro masculino, com 31 e 35 anos de idade, por condução de veículo automóvel com excesso de álcool.

Submetidos ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS entre 1,64 e 1,66 g/l no sangue, respetivamente.